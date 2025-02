Grêmio enfrenta na Copa do Brasil time que só jogou três vezes

Se o Grêmio já entrou em campo sete vezes pelo Campeonato Gaúcho em 28 dias, o São Raimundo, seu adversário na estreia da Copa Do Brasil, nesta quarta-feira (19), às 19h30min (de Brasília), em Boa Vista, só jogou três vezes. E nenhuma pelo Roraimense. As três únicas partidas dos últimos sete meses do timw que enfrenta o tricolor foram pela Copa Verde.

continua após a publicidade

▶️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Os confrontos do Mundão aconteceram nos dias 20 de janeiro, quanto eliminou o Trem-PB por 4 a 1, em casa; 6 de fevereiro, na vitória por 4 a 3, nos pênaltis, contra o Remo, em Belém; e de fevereiro 12, nos 2 a 0, sobre o Amazonas, também nos seus domínios. Suas partidas iniciais no Estadual estavam marcadas para as mesmas datas, mas tiveram que ser adiadas.

Para enfrentar o Grêmio na partida única da competição nacional e encarar o torneio regional, o alviceleste teve uma pré-temporada de um mês, iniciada em 6 de janeiro. Antes, não jogava desde 20 de julho de 2024, quando encerrou sua participação na Série D. Por ter sido eliminado ainda na fase inicial e ficado em segundo no Roraimense, não disputará nenhuma divisão do Brasileirão em 2025.

continua após a publicidade

Conheça o time que enfrenta o Grêmio

Também conhecido como Tufão da Colina, o São Raimundo participou 12 vezes da Copa do Brasil. Sua melhor campanha aconteceu há dois anos, quando eliminou o Cuiabá por 4 a 3, em jogo único, disputado no estádio Flamarion Vasconcelos, o mesmo onde receberá o Grêmio.

➡️ Premiação da Copa do Brasil 2025 terá valor recorde; veja

O técnico de então, Chiquinho Viana, é o mesmo que ainda comanda a equipe. Aliás, Viana é uma espécie de Alex Ferguson da Floresta Amazônia. Ele está à frente do alviceleste desde 2011, sendo o treinador brasileiro há mais tempo no cargo.

continua após a publicidade

Chiquinho Viana é técnico do São Raimundo desde 2011. (Foto: Hélio Garcias/São Raimundo)

Além disso, o Mundão manda seus jogos no Canarinho, como a cancha administrada pelo governo do Estado é conhecida. Com apenas um lado de arquibancada e capacidade para 4,5 mil pessoas, o estádio completa 50 anos nesta temporada.

A estrutura voltou a receber jogos em 2020, após 12 anos fechada por conta de um atraso nas obras de revitalização. O curioso é que, por ter só uma tribuna, onde também ficam as cabines de imprensa, as torcidas local e adversária dividem o mesmo espaço.

Além do São Raimundo, o Grêmio enfrentará outro adversário: o gramado do Canarinho. O piso irregular é alvo de reclamações por parte de jogadores e comissões técnicas que por lá passam, inclusive pelos próprios roraimenses.

O grupo tricolor desembarca em Boa Vista às 5h50min (de Brasília) da quarta (19). Após uma viagem de cerca de dez horas, com um intervalo de cinco em uma escala não especificada no cronograma divulgado. No retorno, o Grêmio enfrenta o Juventude, sábado (22), na Arena, pela semifinal do Gauchão.