Grêmio viaja para enfrentar o São Raimundo-RR com reforços

O Grêmio viaja para Roraima, onde enfrenta o São Raimundo, às 19h30 (de Brasília) na quarta-feira (17) pela primeira fase da Copa do Brasil, com cinco novos nomes no grupo. Todos os contratados anunciados na semana passada foram inscritos no BID e podem reforçar a equipe comandada pelo técnico Gustavo Quinteros.

O lateral-esquerdo Lucas Esteve deve ser o primeiro a estrear, já iniciando a partida do meio da semana. Como o Tricolor está com carência na posição, é possível que o treinador argentino o escale no lugar do improvisado Viery.

Titular do Vitória até ser contratado pelo Grêmio, sua última apresentação foi em 25 de janeiro. O zagueiro Wagner Leonardo também vinha atuando pelo time do Barradão. A última vez em campo foi na terça (11).

Francis Amuzu é outro praticamente apto. O belga vinha jogando normalmente no seu país, entrando em campo pela última vez pelo Anderlecht-BEL, na derrota de 4 a 3 para o Hoffenheim-ALE, pela Liga Europa, no dia 30 de janeiro.

Já a situação de Luan Cândido e de Cristian Oliveira é outra. O segundo lateral-esquerdo trazido pelo Grêmio não entra em campo desde 5 de dezembro, e uruguaio não atua desde 24 de novembro, quando defendeu o Los Angeles FC pela última vez.

Quinteros comandou treino no sábado

Dos cinco, somente o zagueiro não treinou sábado (15), na atividade comandada por Quinteros visando o enfrentamento com o São Raimundo. No mesmo dia, uma equipe alternativa, com Leandro Desábato como treinador, o Tricolor venceu o Ypiranga por 1 a 0, confirmando classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho.

A fase decisiva começa no próximo sábado (22). Às 21h30 (de Brasília), o Grêmio enfrenta o Juventude. O confronto de volta está marcado para o dia 1° de março, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.