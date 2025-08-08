São Paulo pode contar com retorno de Lucas Moura diante do Vitória

O São Paulo planeja ter um retorno importante contra o Vitória neste sábado, dia 9. O jogo acontece no Morumbis, às 18h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Moura treinou normalmente nos últimos dias com o restante do elenco e tem chances de pintar entre os relacionados.

O Lance! apurou que existe uma boa chance do jogador voltar neste confronto. Com lesão na cápsula do joelho direito, Lucas não entra em campo desde o dia 6 de maio. Existia uma expectativa de contar com o jogador pouco antes da partida pela Libertadores contra o Atlético Nacional, que acontece na próxima semana.

No dia 18 de julho, Lucas precisou passar por uma intervenção no joelho, realizada no hospital Albert Einstein. Naquela época, Lucas Moura ainda não estava apto para retornar aos gramados porque, segundo boletim médico publicado pelo São Paulo, apresentava dores quando fazia movimentos mais intensos ou dava arrancadas nos treinos.

Nas últimas duas semanas. sua evolução começou a ser enxergada de forma positiva. O jogador começou aos poucos com atividades com bola. Algumas, envolvendo jogadores de Cotia. Em um processo de transição física, voltou a treinar normalmente no começo da semana, junto com o restante dos companheiros.

Lucas Moura se dedicou para voltar. O jogador fez acompanhamento com um médico próprio e especialista em joelho. Mesmo afastado, marcava presença em todos os jogos do São Paulo para apoiar e incentivar o time.

Veja quem ainda está em tratamento no São Paulo

A volta de Lucas Moura é um sinal positivo para o São Paulo. Entretanto, o Tricolor ainda tem a presença de alguns nomes importantes no departamento médico.

Entre os lesionados, estão: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo),Ryan (cirurgia no ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Oscar (fratura de três vértebras lombares) e Wendell (lesão na região posterior da coxa esquerda).

Lucas Moura tem treinado normalmente com o elenco do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo)

Agenda do São Paulo - 8 de agosto

O São Paulo treinou nesta sexta-feira (8) a partir das 10h (de Brasília) no SuperCT. Será o último treino antes de enfrentar o Vitória, em jogo que acontece no sábado.

O dia será essencial para Hernán Crespo pensar na equipe que vai a campo neste sábado.

Próximos jogos do São Paulo