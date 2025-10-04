São Paulo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão
Jogo acontecerá no Morumbis no domingo (5)
São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (5), às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no estádio do Morumbis. O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
As equipes vivem momentos distintos. O São Paulo chegou a ficar quatro jogos sem vencer, incluindo os duelos que culminaram na eliminação na Copa Libertadores, e encerrou o jejum contra o Fortaleza, com vitória por 2 a 0 na última rodada. Na tabela, ocupa a sétima colocação.
O Palmeiras, por sua vez, é vice-líder, com dois jogos a menos que o rival, e vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Vasco.
Ficha do jogo
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X PALMEIRAS
27ª RODADA DO BRASILEIRÃO
🗓️ Data e horário: domingo, 5 de outubro, 16h (de Brasília)
📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globo (TV aberta)
🧑⚖️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: não divulgados;
🏁 VAR: não divulgado.
⚽ ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael, Arboleda, Alan Franco (Luiz gustavo) e Sabino; Cédric, Bobadilla, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Diaz (Wendell); Ferreira e Luciano.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
