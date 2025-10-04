menu hamburguer
São Paulo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Jogo acontecerá no Morumbis no domingo (5)

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 04/10/2025
12:00
São Paulo e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraSão Paulo e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/ Lance!)
São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (5), às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no estádio do Morumbis. O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

As equipes vivem momentos distintos. O São Paulo chegou a ficar quatro jogos sem vencer, incluindo os duelos que culminaram na eliminação na Copa Libertadores, e encerrou o jejum contra o Fortaleza, com vitória por 2 a 0 na última rodada. Na tabela, ocupa a sétima colocação.

O Palmeiras, por sua vez, é vice-líder, com dois jogos a menos que o rival, e vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Vasco.

Ficha do jogo

Brasileirão
25ª rodada
Data e Hora
domingo, 5 de outubro, 16h (de Brasília)
Local
Premiere (pay-per-view) e Globo (TV aberta)
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Não divulgado
Var
Não divulgado
Onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X PALMEIRAS
27ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: domingo, 5 de outubro, 16h (de Brasília)
📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globo (TV aberta)
🧑‍⚖️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: não divulgados;
🏁 VAR: não divulgado.

Palmeiras x São Paulo, na Arena Barueri, pelo Brasileirão
(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael, Arboleda, Alan Franco (Luiz gustavo) e Sabino; Cédric, Bobadilla, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Diaz (Wendell); Ferreira e Luciano.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

