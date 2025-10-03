Nahuel Ferraresi foi convocado pela seleção da Venezuela para a Data Fifa deste mês de outubro, que acontece entre os dias 6 e 14 de outubro. O jogador do São Paulo está tratando uma lesão no adutor esquerdo. Inclusive, foi desfalque no último jogo do Tricolor, que aconteceu na quinta-feira (2) contra o Fortaleza.

continua após a publicidade

Ferraresi é o único representante de um time brasileiro que está na lista. A convocação foi feita para os amistosos que acontecem nesta janela, contra a Argentina e o Belize. Os jogos serão nos dias 10 e 14.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo atualizou o quadro médico do jogador nesta sexta-feira (3). O venezuelano foi ao gramado na reapresentação com a preparação física.

continua após a publicidade

Ferraresi costuma aparecer com frequência em convocações

Na última Data Fifa, a seleção de Ferraresi não teve um destino feliz nas eliminatórias da Copa do Mundo. A Colômbia venceu o país por 6 a 3. Com o resultado, a Venezuela não conseguiu sua vaga no mundial.

Reconhecido pela solidez na marcação, com alto número de roubadas de bola, também contribui no ataque, atuando como passador decisivo em assistências e chegando à área em 2025. Ferraresi é presença constante na seleção da Venezuela, com convocações desde as categorias de base e, a partir de 2018, na equipe principal.

continua após a publicidade

➡️Luciano se aproxima de meta no São Paulo e vive contagem regressiva

O atleta está lesionado desde o final de setembro. Mesmo assim, não entra em campo desde o dia 18 do último mês, contra a LDU em Quito pela Copa Libertadores. No elenco do São Paulo, é visto como uma das principais peças do setor defensivo.

Ferraresi foi convocado pela Venezuela nesta Data Fifa (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Veja a lista de convocados da Venezuela

Goleiros: José Contreras; Javier Otero; Joel Graterol; Cristopher Varela.

Defensores: Jon Aramburu; Ronald Hernández; Nahuel Ferraresi; Carlos Vivas; Teo Quintero; Ángel Azuaje; Yiandro Raap; Alessandro Milani; Renné Rivas; Luis Balbo.

Meio-campistas: Bryant Ortega; Cristian Cásseres; Jorge Yriarte; Daniel Pereira; Carlos Faya; Gleiker Mendoza; Jesús Bueno; Juan Pablo Añor; Matías Lacava; Telasco Segovia; Wikelman Carmona; Ender Echenique; Gustavo Caraballo; Kervin Andrade.

Atacantes: Jovanny Bolívar; Alejandro Marqués; Kevin Kelsy; Jesús Ramírez.