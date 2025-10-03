De olho no Palmeiras, São Paulo tem novidades em reapresentação

O São Paulo voltou para a capital paulista nesta madrugada, após enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão, e se reapresentou na parte da manhã no SuperCT. Com foco total no clássico contra o Palmeiras, a equipe contou com algumas novidades no treino.

Alan Franco e Lucas Moura não viajaram para enfrentar a equipe. Alan Franco estava com uma sobrecarga muscular na região anterior da coxa direita. Lucas Moura foi poupado, justamente por estar de olho no Palmeiras. A dupla participou da atividade desta sexta-feira (3). Arboleda, desfalque no último jogo por suspensão, também. Os jogadores devem ser opção contra o time de Abel Ferreira.

Nahuel Ferraresi, que sofre com uma lesão no adutor da coxa, foi ao gramado para trabalhos individuais com a preparação física. O jogador foi convocado pela seleção da Venezuela.

As atividades foram comandadas pelos preparadores físicos do São Paulo. Os jogadores com mais minutos contra o Fortaleza fizeram um cronograma de exercícios regenerativos. O foco foi em força, mobilidade e recuperação muscular.

O restante do elenco foi para o gramado. Lá, ele passou por exercícios de core, além de estímulos físicos e técnicos.

Entenda a programação do São Paulo

O São Paulo fará mais um treino antes de enfrentar o Palmeiras neste sábado, às 17h (de Brasília). O treinamento vai ser essencial para o time acertar as últimas arestas antes do clássico. A partida acontece no domingo, dia 5, no Morumbis, às 16h (de Brasília).

O Tricolor está na 7ª colocação com 38 pontos, enquanto o Palmeiras ocupa a vice-liderança, com 52 pontos e dois jogos a menos.