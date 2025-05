São Paulo x Grêmio SPO GRE 9ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Sábado, 17 de maio de 2025, às 21h (de Brasília) Local Morumbis, em São Paulo Árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

São Paulo e Grêmio se enfrentam neste sábado (17), às 21h, no Morumbis, na capital paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

As equipes chegam para esse confronto em situações parecidas. O São Paulo está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com nove pontos. Na última quarta-feira (14), o Tricolor Paulista empatou em 1 a 1 com o Libertad-PAR, também no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Já o Grêmio é o 15º colocado do Brasileirão, com os mesmos nove pontos do São Paulo, mas uma vitória a mais. Na última terça-feira (13), o Tricolor Gaúcho empatou em 1 a 1 com o Godoy Cruz-ARG, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

✅FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X GRÊMIO

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 17 de maio, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO (Técnico: Mano Menezes)

Rafael; Cédric, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson e Marcos Antônio; Lucas Ferreira, Oscar e Ferreirinha; André Silva.

ESCALAÇÃO DO GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

⁠Tiago Volpi; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Ronald e Dodi; Edenilson, Monsalve e Cristian Olivera; Braithwaite.