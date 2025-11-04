São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Brasileirão

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (5) pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro em jogo que acontecerá na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília). A partida terá transmissão da Globo, na televisão aberta, e do Premiere.

Ficha do jogo SAO FLA BRASILEIRÃO 32ª rodada Data e Hora quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília); Local Vila Belmiro, Santos (SP) Árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Francisco Chaves Bezerra Jr. (PE) Var Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC) Onde assistir

São Paulo X Flamengo: como chegam as equipes?

O São Paulo chega embalado após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, na última rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time alcançou 44 pontos e ocupa a oitava colocação da tabela. O elenco encerrou a preparação nesta terça-feira, dia 4.

Maik e Luciano, que estavam suspensos contra o Vasco, devem retornar. Enzo Díaz e Alan Franco, por sua vez, tornam-se novos desfalques, também por suspensão. O Tricolor pode ter o retorno de Cédric Soares na lateral direita.

O elenco ainda não contará com Rodriguinho, com dores no joelho direito, Luan, com lesão no adutor direito, Oscar, com lesão na panturrilha esquerda, Wendell, com ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, Leandro, com dores no joelho esquerdo, Dinenno, que passou por artroscopia no joelho direito, Calleri, em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo, Ryan Francisco, com ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo, e André Silva, com lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Quanto ao Flamengo, para o confronto na Vila Belmiro, o técnico Filipe Luís contará com os retornos de Carrascal e Everton Cebolinha. Por outro lado, terá de lidar com baixas no time titular.

Carrascal, que se machucou na partida contra o Sport, se recuperou de dores na região da costela e fica à disposição. Apesar de viajar com o grupo para Santos, o jogador conta com uma atenção especial do departamento médico do Flamengo. O colombiano ainda sente desconforto no local, mas o avanço no tratamento de segunda para terça possibilitou a sua viagem com a delegação.

O Flamengo conta com três desfalques por questões médicas. Pedro, que se recupera de fratura no braço direito, segue fora. Léo Ortiz, que passa por tratamento no tornozelo direito, e Jorginho, que se recupera de lesão na coxa direita, também não jogam. Suspensos, Bruno Henrique e Evertton Araújo ficam no Rio.

São Paulo e Flamengo se enfrentarão na Vila Belmiro (Foto: Thiago Mendes/W9 PRESS/Gazeta Press) <br>

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLAMENGO

32ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro;

📺 Onde assistir: Premiere, Globo

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Francisco Chaves Bezerra Jr. (PE)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael, Sabino (Tolói), Arboleda e Ferraresi; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla (Alisson), Marcos Antônio e Patryck Lanza; Lucas Moura e Luciano.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Royal), Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (De La Cruz) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Samuel Lino.



