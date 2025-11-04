Destaque do São Paulo é convocado por seleção para próxima Data Fifa

O São Paulo terá um dos destaques recentes do time convocado para a próxima Data Fifa. Novamente, Gonzalo Tapia foi chamado pela seleção do Chile para os compromissos da próxima semana. O Tricolor não tem nenhum jogo atrasado marcado para este período, diferente do rival Palmeiras, por exemplo.

Tapia foi o primeiro reforço de Hernán Crespo. Mesmo que não seja titular absoluto, se tornou uma peça importante para o ataque do Tricolor, em meio aos problemas que a equipe tem enfrentado no departamento médico no que diz respeito a posição. A equipe perdeu os três centroavantes com lesões parecidas. Calleri, Ryan e André Silva sofreram lesões ligamentares.

O Chile irá enfrentar dois amistosos, contra Rússia e Peru. Os jogos acontecerão na Rússia entre os dias 15 e 18 de novembro respectivamente. Tapia foi titular no último domingo (2) contra o Vasco, atuando no lugar de Luciano como dupla de Lucas Moura. Na ocasião, o camisa 10 estava suspenso.

Crespo elogiou Tapia no último jogo

A atuação de Gonzalo Tapia foi assunto para Hernán Crespo durante a coletiva de imprensa. O treinador elogiou o desempenho do jogador e o papel que o atleta está cumprindo no elenco.

Gonzalo Tapia está sendo destaque no ataque do Tricolor (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

- Logicamente aqui encontrou confiança nos companheiros, no corpo técnico e está trabalhando muito. Ele sabe que às vezes vai jogar, outras não, às vezes vai esperar e é o tipo de jogador que essa comissão técnica quer. Que aceita estar fora e quando joga faz a diferença. Hoje o espírito guerreiro dele nos ajudou, de lutar, brigar e jogar. Depois necessitamos de mais energia na frente, por isso mudei, não porque ele não mereça jogar, mas porque temos uma sequência de jogos e precisamos dividir um pouco de energia. Estou muito feliz com ele - destacou o treinador.

Gonzalo Tapia está marcando presença na seleção chilena com frequência nas últimas Datas Fifas. O jogador também é bastante utilizado pela equipe nestes compromissos.