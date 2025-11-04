São Paulo renova patrocínio até o final de 2026; veja detalhes

O São Paulo renovou o patrocínio com a Elgin até o final de 2026. O Tricolor firmou a parceria em 2024, com contrato até o final deste ano. A marca de refrigeradores estampa as camisas do time, além de ter um camarote no estádio do Morumbis e ações no estádio.

Na camisa principal, a marca fica estampada logo acima do escudo do São Paulo. Na camisa 2, fica localizada próximo ao símbolo da New Balance, fornecedora de material esportivo do Tricolor.

Os valores não foram divulgados, mas existe uma tendência que aumente 10% em relação aos valores do último contrato. O Tricolor entende a renovação como uma forma de aumentar as fontes de receita do clube.

O camarote, por sua vez, é um espaço exclusivo para clientes, convidados, influenciadores e promoções com os consumidores, que também entra nesta receita.

- Estamos muito satisfeitos em poder anunciar esta renovação com um parceiro tão importante e estratégico para o São Paulo. O relacionamento entre o Tricolor e a Elgin vai muito além de um patrocínio. É uma verdadeira colaboração entre duas grandes marcas - destacou Eduardo Toni, executivo de marketing do São Paulo sobre a parceria.

Quem são os patrocinadores do São Paulo?

Além da Elgin e da New Balance, o São Paulo estampa mais algumas marcas em seu uniforme. O maior dos contratos é com a casa de apostas Superbet, que ocupa o espaço master na camisa. Além disso, também conta com o Cartão de Todos, Ademicon, ABC da Construção e Konami. Recentemente, o Tricolor rompeu o contrato com a Blue Saúde, que tinha vínculo até dezembro deste ano.