São Paulo x Colo-Colo: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pela Libertadores

São Paulo e Colo-Colo se enfrentam nesta segunda-feira (6) pela segunda rodada da Libertadores Feminina. O jogo acontece às 20h, com transmissão do Sportv, CazéTV, Goat, Pluto TV, N Sports e X Sports.

continua após a publicidade

Como estreou com vitória, as Soberanas podem garantir a classificação se vencerem o time chileno. Com três pontos, lidera o Grupo C, que tem San Lorenzo e Olímpia.

Como chega o São Paulo

Na estreia, o Tricolor impôs sua superioridade diante do San Lorenzo e venceu por 2 a 0. A boa fase do time começou no Brasil, com a vitória sobre o Corinthians que garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil Feminina.

continua após a publicidade

É a primeira vez que o São Paulo disputa a Libertadores, vaga que foi conquistada pelo vice-campeonato brasileiro de 2024. Não há nenhuma jogadora pendurada no time.

➡️ Millene faz golaço e São Paulo estreia com vitória na Libertadores

➡️ Campeã da Libertadores, Camilinha indica caminho para o São Paulo: ‘Principal lição’

continua após a publicidade

Como chega o Colo-Colo

A equipe da treinadora brasileira Tatiele Silveira também estreou com vitória. Fez 2 a 0 no Olímpia, com dois gols de Mary Valencia. O campeão chileno tem quatro atletas penduradas com um cartão amarelo: Olivares, Acuña, Aedo e Clavijo.

Tudo sobre São Paulo x Colo-Colo

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Colo-Colo

2ª rodada — Libertadores Feminina

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de outubro, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano (Morón)

📺 Onde assistir: Sportv, CazéTV, Goat, Pluto TV, N Sports e X Sports.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Carlinha, Bia Menezes, Carol Gil, Kaká, Bruna Calderán, Serrana, Isa, Karol Alves, Camilinha, Aline Milene, Crivelari (Técnico: Thiago Viana)

Colo-Colo: (Técnico: Tatiele Silveira): Torrero, Bogarín, Martins, Clavijo, Olivares, Álvarez, Jimenez, Balmaceda, Mary Valencia e Yenny Acuña.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jogadoras do São Paulo comemoram vitória na Libertadores (Foto: Staff Images Woman/ Conmebol)



