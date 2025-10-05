menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Após goleada para o Corinthians, jogadora desabafa: ‘Cada derrota é uma aprendizagem’

Time boliviano sofreu 18 gols em dois jogos

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
19:36
Karla Ticona, do Always Ready, em entrevista após jogo Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Karla Ticona, do Always Ready, em entrevista após jogo Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
A Libertadores Feminina chegou a sua segunda rodada, mas o Always Ready já sofreu 18 gols, sendo 7 para o Santa Fé e 11 para o Corinthians. Após a partida contra as Brabas, a atacante Karla Ticona desabafou sobre o assunto.

O time tem a pior defesa do campeonato e praticamente não teve a posse de bola nos jogos. Na derrota para as brasileiras, deu apenas um chute, que foi para fora, contra 39 dados pelo Timão, que teve 72% de posse de bola.

➡️ Jhonson desencanta em goleada do Corinthians sobre o Always Ready

— Eu acho que este clube sempre tem lutado para vir a este tipo de evento. Anos atrás, nós tentamos chegar a um nível competitivo. Cada derrota é um aprendizagem, é uma maneira de ver o futebol. Sabemos que o futebol tem avançado muito, sobretudo no Brasil, na Argentina, por exemplo. E nós temos que seguir, porque olhar para trás não é uma opção. E cada um de nós tem que aprender.. Seguramente, em um futuro, sabemos que a Bolívia vai lutar como as brasileiras estão lutando. Então, esperamos que em uma próxima oportunidade, eu possa dizer que minhas companheiras, junto comigo, poderão demonstrar que somos competitivos — disse a jogadora.

O Always Ready, campeão boliviano, é o último colocado do grupo A, que tem Corinthians, Independiente Santa Fé e Independiente del Valle. O segundo jogo do grupo acontece neste domingo (5), às 20h.

Karla Ticona, do Always Ready, em campo contra o Santa Fé na Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Karla Ticona, do Always Ready, em campo contra o Santa Fé na Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Jogos da 2ª rodada da Libertadores Feminina

  • Corinthians 11 x 0 Always Ready
  • Boca Juniors 2 x 0 Adiffem
  • 20h: Ferroviária x Alianza Lima
  • 20h: Independiente del Valle x Independiente Santa Fé

Classificação do Grupo A

Corinthians, Always Ready, Santa Fé e Independiente del Valle

  1. Corinthians – 4 ponto | SG 11
  2. Santa Fé – 3 pontos | SG 7
  3. Independiente Dragonas – 1 ponto | SG 0
  4. Always Ready – 0 pontos | SG -18

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jogadoras do Corinthians comemoram gol contra o Always Ready na Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Jogadoras do Corinthians comemoram gol contra o Always Ready na Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

