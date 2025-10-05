Após goleada para o Corinthians, jogadora desabafa: ‘Cada derrota é uma aprendizagem’
Time boliviano sofreu 18 gols em dois jogos
- Matéria
- Mais Notícias
A Libertadores Feminina chegou a sua segunda rodada, mas o Always Ready já sofreu 18 gols, sendo 7 para o Santa Fé e 11 para o Corinthians. Após a partida contra as Brabas, a atacante Karla Ticona desabafou sobre o assunto.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Treinador faz balanço de estrutura da Libertadores com críticas à logística e ao estádio
Futebol Feminino03/10/2025
- Futebol Feminino
Problema à vista: estádios da Libertadores recebem 32 jogos em duas semanas
Futebol Feminino02/10/2025
- Futebol Feminino
Atacante do Corinthians fala sobre briga pelo título da Libertadores Feminina
Futebol Feminino02/10/2025
O time tem a pior defesa do campeonato e praticamente não teve a posse de bola nos jogos. Na derrota para as brasileiras, deu apenas um chute, que foi para fora, contra 39 dados pelo Timão, que teve 72% de posse de bola.
➡️ Jhonson desencanta em goleada do Corinthians sobre o Always Ready
— Eu acho que este clube sempre tem lutado para vir a este tipo de evento. Anos atrás, nós tentamos chegar a um nível competitivo. Cada derrota é um aprendizagem, é uma maneira de ver o futebol. Sabemos que o futebol tem avançado muito, sobretudo no Brasil, na Argentina, por exemplo. E nós temos que seguir, porque olhar para trás não é uma opção. E cada um de nós tem que aprender.. Seguramente, em um futuro, sabemos que a Bolívia vai lutar como as brasileiras estão lutando. Então, esperamos que em uma próxima oportunidade, eu possa dizer que minhas companheiras, junto comigo, poderão demonstrar que somos competitivos — disse a jogadora.
O Always Ready, campeão boliviano, é o último colocado do grupo A, que tem Corinthians, Independiente Santa Fé e Independiente del Valle. O segundo jogo do grupo acontece neste domingo (5), às 20h.
Jogos da 2ª rodada da Libertadores Feminina
- Corinthians 11 x 0 Always Ready
- Boca Juniors 2 x 0 Adiffem
- 20h: Ferroviária x Alianza Lima
- 20h: Independiente del Valle x Independiente Santa Fé
Classificação do Grupo A
Corinthians, Always Ready, Santa Fé e Independiente del Valle
- Corinthians – 4 ponto | SG 11
- Santa Fé – 3 pontos | SG 7
- Independiente Dragonas – 1 ponto | SG 0
- Always Ready – 0 pontos | SG -18
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
- Matéria
- Mais Notícias