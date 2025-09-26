Tiago Leifert avalia lance perdido pelo São Paulo contra a LDU: ‘Cena de novela’

Precisando reverter um placar de 2 a 0, o São Paulo foi novamente derrotado para a LDU e se despediu oficialmente da Libertadores, nesta quinta-feira (25). Jogando para mais de 50 mil torcedores, a equipe desperdiçou chances claras de gol e adiou o sonho do tetracampeonato. Após a partida, Tiago Leifert analisou um dos lances perdidos pelo Tricolor, em seu canal pessoal.

Na ocasião, o atacante Luciano perdeu uma chance claríssima de abrir o placar para o Tricolor e diminuir a desvantagem construída pela LDU na partida de ida. Após receber livre de marcação, na entrada da pequena área, o camisa 10 do São Paulo isolou a bola e foi alvo de críticas nas redes sociais.

Durante a análise, Tiago Leifert analisou a postura do atacante durante todo o lance. Em uma jogada ensaiada do São Paulo, a partir de um escanteio, Luciano se mostrou completamente desligado. O jornalista apontou para os erros do camisa 10 que culminaram no gol perdido, enquanto a partida ainda estava 0 a 0.

- Não sei se vocês repararam, mas a cobrança já foi feita. A defesa da LDU está prestando atenção, inclusive tem dois jogadores apontando para a bola e falando: “Cara, eles já cobraram! É uma jogada surpresa”. Só que o nosso atacante está de costas para a bola - destacou, antes de completar.

- O Luciano, numa jogada supostamente ensaiada do São Paulo, que causou desespero na zaga da LDU, está limpando o suor, de costas para a bola. Olha aqui, a bola já saiu e o Luciano está de costas. A jogada vai acontecendo e ele ainda não percebeu, ele acabou de virar com a mão na cintura e ainda não notou. Tem seis jogadores da LDU dentro da pequena área, em posição de bote, e ele de mão na cintura, ainda não reparou. Quando ele viu, a bola veio nele e ele perdeu o gol, completamente desconcentrado. “Ah, mas a bola quicou”, não! Ele estava desconcentrado e depois fez a cena de novela, porque ele tem isso. A bola não quicou, meu amigo. Você estava totalmente distraído - finalizou Tiago Leifert.

Com a classificação garantida, a LDU encara o Palmeiras em uma das semifinais da Libertadores. Na outra chave, Flamengo e Racing também decidem uma vaga na grande final da competição sul-americana. Marcada para o dia 29 de novembro, a decisão acontece no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Morumbis é alvo de pichação após eliminação do São Paulo

Texto por: Izabella Giannola

Os arredores do estádio do Morumbis foram pichados com algumas frases em tons de protesto após a eliminação do São Paulo contra a LDU pelas quartas de finais da Libertadores. As pichações foram feitas na parte da noite desta quinta-feira (25).

Entre algumas frases, estão dizeres como "Fora Casares" e "Time Pipoqueiro". Durante o jogo, alguns tons de protesto também acompanharam o Tricolor Paulista. Alguns jogadores, como Luciano e Rigoni, foram vaiados. No momento em que deixou o gramado, Luciano também ouviu protestos.

Eliminado da Libertadores, tratada como principal meta do São Paulo na temporada, o time passa a focar apenas no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo na segunda-feira, dia 29, contra o Ceará, no MorumBIS.

