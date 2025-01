São José x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações

O São José recebe o Internacional nesta terça-feira (28), no Estádio do Vale, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do Premier (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

A equipe da casa empatou as duas últimas partidas e ocupa a segunda posição do Grupo A, com dois pontos. O Grêmio é o líder do grupo com quatro pontos.

O Inter, por sua vez, tem quatro pontos e está firme na briga direta pela liderança do Grupo B. Roger Machado pode poupar alguns jogadores devido as condições físicas dos atletas, outros continuam no departamento médico do Colorado: Rochet, Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Mercado, Tabata, Gabriel Carvalho e Enner Valencia estam lesionados.

São José e Internacional se enfrentam nesta terça (28) (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

A partida estava marcada para acontecer no Estádio Francisco Novelleto, mas devido confusões entre torcedores após o empate do São José com o Pelotas, a partida será realizada no Estádio do Vale.

Tudo sobre o jogo entre São José e Internacional (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO JOSÉ x INTERNACIONAL

5ª RODADA- CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: terça-feira, 28 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Vale, no Rio Grande do Sul;

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Premier (pay-per-view).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO JOSÉ: Fábio; Danielzinho, Jadson, Rafael Dumas, Laílson; Jhonata Varela, Gabriel Terra, Evaristo, Marcos Vinicius; Douglas, Renê.

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão, Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick, Wesley; Borré.