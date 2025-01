Internacional promove 3ª edição da Noite Gigante com atração nacional

O Internacional anunciou, no sábado (25), a terceira edição da Noite Gigante, em comemoração ao aniversário do clube e do Beira-Rio. Marcado para 4 de abril, o evento contará com a participação do cantor Mumuzinho.

continua após a publicidade

➡️Borré brilha e Internacional vence o Juventude pelo Gauchão

A Noite Gigante será comemorada no Beira-Rio, no dia 4 de abril, a partir das 20h. Essa será a terceira edição do evento que comemorará os 116 anos do Internacional e os 56 da casa Colorada. Para 2025, o sambista Mumuzinho será a atração principal. Nos anos anteriores, Alexandre Pires e Xande de Pilares foram os responsáveis pela festa.

Os ingressos estão à venda através da plataforma Mundo Colorado ou na Central de Atendimento ao Sócio (CAS).

Beira-Rio será a casa da 3ª edição da Noite Gigante (Foto: Divulgação/Internacional)

Internacional coloca ingressos à venda

Os interessados em comparecer ao evento de aniversário do Internacional já podem adquirir as suas entradas. A pré-venda, que acontece até o dia 31 de janeiro, mediante disponibilidade, conta com valores promocionais que vão de R$ 40, para algumas categorias de sócios, nas cadeiras superiores, a R$ 120, na cadeira inferior, para o público em geral.

continua após a publicidade

Os ingressos vão até o 3º lote e serão vendidos até o dia 4 de abril, mediante disponibilidade. Sócios Colorados ganham desconto na compra, independente da associação. Além da comercialização online, a venda de ingressos também ocorrerá na Central de Atendimento ao Sócio (CAS), que funciona de segunda a sexta, das 10h às 17h, e nos sábados, das 10h às 13h. Já em dias de jogo, a Central está aberta das 10h até o final do primeiro tempo.