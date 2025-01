2ª rodada Gauchão tem goleada, apagão e fato inédito

A segunda rodada do Campeonato Gaúcho foi encerrada na noite deste domingo (26) e aconteceu de tudo um pouco: fato inédito, apagão, estreia em casa e jogão de colombiano. A rodada também foi marcada por poucos gols marcados - até o último jogo.

Jogos do Gauchão de sábado (25)

No sábado, foram seis times que entraram em campo. No primeiro jogo, São Luiz e São José empataram em 1 a 1, em Ijuí. Matheusinho abriu o placar para os donos da casa logo aos sete minutos, mas, aos 13, foi a vez dos visitantes empatarem com Gabriel Terra.

Já a segunda partida foi protagonizada por dois clubes da Série A do Brasileirão: Internacional e Juventude. No Beira-Rio, Rafael Borré deu um show de bola e marcou os dois gols que concederam a vitória ao Colorado.

Rafael Borré brilha e Internacional vence o Juventude pelo Gauchão

A última partida do dia ficou por conta de Brasil de Pelotas e Guarany, no Bento Freitas. Assim como na primeira rodada, o Xavante impediu que os visitantes balançassem as suas redes, mas também não conseguiu marcar um gol e o jogo acabou em 0 a 0.

Jogos do Gauchão de domingo (26)

O domingo foi marcado por um feito inédito no primeiro jogo do dia. O Monsoon, estreante na elite do futebol gaúcho encarou o Pelotas, na Boca do Lobo. Leandro, ex-Grêmio e Palmeiras foi o responsável pelo gol do Trovão que concedeu a primeira vitória do time na história da competição. O jogo acabou em 2 a 1 para o estreante.

Já a segunda partida foi marcada por outro evento: queda de luz. O Avenida recebeu o Ypiranga, nos Eucaliptos. No final de tempo, os refletores do estádio sofreram um apagão e o jogo precisou ser paralisado. Apesar disso, a situação foi resolvida e o duelo foi finalizado em um empate sem gols.

O último jogo da rodada aconteceu na Arena. O Grêmio recebeu o Caxias na estreia de Gustavo Quinteros na casa gremista - e o técnico foi pé quente. Após um primeiro tempo sem gols, a etapa final decretou a vitória do Tricolor com quatro gols marcados.