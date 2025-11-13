Torcidas organizadas do Santos se unem na luta contra o rebaixamento

As principais torcidas organizadas do Santos, a Torcida Jovem, a Força Jovem e a Sangue Jovem, anunciaram um momento de união em comunicado divulgado na noite da última quarta-feira (12), por meio das redes sociais.

A nota informa que as torcidas irão cantar "em uma só voz" no próximo jogo do time na Vila Belmiro, em duelo decisivo contra o Palmeiras.

O Peixe é atualmente o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com 33 pontos. Em caso de vitória sobre o rival, ultrapassaria o Vitória na tabela e ficaria com um ponto de vantagem, na 16ª posição.

Confira a nota oficial:

A Torcida Jovem, Sangue Jovem e Força Jovem convocam toda a nação santista para cantarmos em uma só voz no próximo clássico na Vila Belmiro.

Visando fortalecer uma massa unificada nas arquibancadas da Vila no próximo sábado, os três mais antigos movimentos da arquibancada santista se unem para 90 minutos de guerra ao lado do Peixe.

Ressaltamos que a iniciativa depende de todos os santistas, em todos os setores do estádio, disponíveis a fazer a sua parte para um verdadeiro Alçapão.

Seja em qualquer lugar a Vila, vista sua camiseta do Peixe e cante os 90 minutos pelo Santos Futebol Clube!

Torcida do Santos durante jogo contra o Grêmio na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Peixe está há cinco partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Vem de uma derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, que rendeu críticas ao atacante Neymar pelo comportamento efusivo quanto à arbitragem e na substituição promovida por Juan Pablo Vojvoda.

O treino da próxima sexta-feira (14), marcado para 16h, terá a presença das organizadas como forma de incentivo ao time. O Alvinegro Praiano recebe o Alviverde neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi adiado por causa da participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa.