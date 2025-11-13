Escalação: Weverton avança em recuperação, e Palmeiras mantém foco no Santos

O Palmeiras deu sequência à preparação para o clássico contra o Santos, no próximo sábado (15), em duelo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira comandou um trabalho tático nos primeiros minutos, seguido de atividades técnicas específicas para os setores ofensivo e defensivo.

Vitor Roque nega homofobia e diz confiar em advogados do Palmeiras no STJD

Titular e um dos pilares da era Abel Ferreira, Weverton avançou no processo de recuperação e participou de parte do treino com bola no gramado. Já o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, que também estão sob os cuidados do departamento médico, realizaram trabalhos na parte interna da Academia de Futebol.

Diferente da dupla de linha, Weverton deve ficar à disposição da comissão técnica antes da final da Libertadores contra o Flamengo, no dia 29 de novembro, em Lima. A tendência é que Abel defina o titular apenas na semana que antecede o confronto, mas Carlos Miguel aparece como favorito à vaga por conta da sequência positiva e do ritmo de jogo.

Os sete jogadores convocados nesta Data Fifa desfalcaram os treinos da equipe, enquanto Andreas Pereira e Allan, suspensos, foram a campo. A dupla, no entanto, não poderá atuar na Vila Belmiro, ampliando a lista de desfalques, que pode chegar a 12 nomes caso Flaco López não retorne a tempo após o compromisso com a Argentina.

Supenso após receber o terceiro cartão amarelo, Andreas Pereira será desfalque na escalação do Palmeiras diante do Santos (Foto: Ze Rafael Photo/UAI Foto/Gazeta Press)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Bruno Rodrigues.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras tem os mesmos 68 pontos do Flamengo, mas leva vantagem no número de vitórias, principal critério de desempate. No próximo sábado, visita o Santos, que luta para permanecer na elite, com a missão de vencer para seguir na ponta da tabela.