Manchester United x Everton: onde assistir, horário e prováveis escalações

Manchester United e Everton se enfrentam neste domingo (3), às 18h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), em amistoso internacional de pré-temporada válido pela Premier League Summer Series. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (canal fechado) e também estará disponível no Disney+ (streaming). ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via ESPN, sem custo adicional para os assinantes

O Manchester United tem tido uma boa pré-temporada. A equipe começou com o pé esquerdo para a ASEAN All-Stars, a seleção dos melhores jogadores do sudeste asiático. Entretanto, o time deu a volta por cima, vencendo a seleção de Hong Kong e empatando com o Leeds United. Na Premier League Summer Series, o time é o líder, marcando seis gols em dois jogos, na qual venceu ambos.

Ficha Técnica MAN EVE Amistoso PL Summer Series Data e Hora domingo, 3 de agosto, às 18h (de Brasília) Local Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA) Árbitro Onde assistir

Por outro lado, a pré-temporada do Everton tem sido um pesadelo para os torcedores. A equipe jogou quatro partidas e não saiu vitorioso de nenhuma delas. A equipe marcou apenas dois gols, e levou sete. No retrospecto, foram quatro jogos, três derrotas e um empate. Dois dos últimos jogos em que o time perdeu foram para adversários que estão disputando a Premier League Summer Series; o West Ham e o Bournemouth.

Tudo sobre o amistoso entre Manchester United e Everton pela Premier League Summer Series (onde assistir, horário, escalações e local):

Amistoso – Pré-temporada

📆 Data e horário: domingo, 3 de agosto, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado), Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)

Heaton; Luke Shaw, Harry Maguire, Leny Yoro; Patrick Dorgu, Casemiro, Bruno Fernandes, Diogo Dalot; Mason Mount, Amad Diallo; Højlund

Everton (Técnico: David Moyes)

Travers; Patterson, Keane, O'Brien, Mykoleno; Ioegbunam, Idrissa Gueye; Ndiaye, Armstrong, McNeil; Beto

Manchester United x Everton em amistoso pela Premier League Summer Series (Arte: Lance!)

