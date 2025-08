Como Mayke pode ajudar o Santos a ter uma ‘virada de chave’?

O Santos contratou quatro jogadores nesta janela de transferências, sendo dois atletas para a lateral-direita: Mayke e Igor Vinicius. Além deles, chegaram o volante Willian Arão e o atacante Gustavo Caballero.

A lateral-direita tem sido um problema constante nos últimos anos, e nenhum atleta agradou nem a Pedro Caixinha nem ao atual técnico Cléber Xavier, tendo como opções Aderlan, Hayner, JP Chermont, Léo Godoy e Igor Vinicius.

Léo Godoy chegou no começo da temporada, emprestado pelo Athletico-PR, e saiu nesta janela para o Independiente, da Argentina. Aderlan sofreu com lesões e acumula apenas 19 jogos com o Peixe. No início do ano, o Alvinegro emprestou Hayner ao CRB.

JP Chermont não conseguiu se firmar como titular, e Escobar chegou a ser improvisado na função. Recém-chegado do São Paulo, Igor Vinicius foi titular nos duelos diante do Mirassol e do Sport.

O Santos vive um momento de instabilidade desde a retomada à elite do futebol brasileiro nesta temporada. O time não conseguiu se firmar na tabela do Campeonato Brasileiro e, atualmente, é o 17º colocado, o primeiro clube na zona do rebaixamento.

No começo da temporada, a torcida celebrou o retorno de um dos maiores ídolos do Peixe com o anúncio da contratação de Neymar, no dia 31 de janeiro. O craque santista é a principal liderança do elenco e agora tenta retomar o bom futebol depois de ter sofrido duas lesões na coxa esquerda.

O Alvinegro Praiano foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pelo Corinthians e caiu precocemente diante do CRB, na terceira fase da Copa do Brasil.

O Santos ainda busca um zagueiro no mercado, mas já fez contratações importantes, como a de Mayke, que chega para resgatar o espírito vencedor em um elenco que conta com 15 novos reforços nesta temporada.

Multicampeão no futebol brasileiro, Mayke sempre foi conhecido pelo bom convívio com seus companheiros de clube, além da estabilidade por onde passou: Palmeiras e Cruzeiro.

Durante a entrevista coletiva de apresentação, realizada na última quinta-feira (31), o novo camisa 2 ressaltou a importância de Neymar para o elenco santista.

— Neymar, para mim, é um dos melhores jogadores que a gente tem. Sempre fui fã. Será uma honra jogar ao lado dele. Não só do lado dele, mas também do Zé Rafael, que foi meu companheiro por cinco anos. Já vi que o elenco tem muita qualidade. Estou muito feliz e farei de tudo para ajudar — completou.

Questionado sobre como pode contribuir com o Santos neste momento delicado na tabela, Mayke explicou que futebol é feito de fases.

— Futebol são momentos. Todos sabem que futebol é muito difícil. Às vezes, entra numa fase não tão boa. Quando está numa fase boa, dá tudo certo. Sabemos que a fase não é boa, não podemos mentir, mas vamos sair dessa. O grupo está misto: muitos da base, novos, e também jogadores que vieram de outros clubes, mais maduros. É uma junção perfeita. Tenho certeza de que, daqui para a frente, ganhando jogos, a confiança vai voltar. Consecutivamente, virão as vitórias e os pontos para tirar o Santos dessa situação — disse o lateral.

O Santos enfrenta o Juventude nesta segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no Morumbis. Mais de 25 mil ingressos foram vendidos para o duelo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.