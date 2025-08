Ex-Santos acerta voadora em suspeito de roubo

Madson, ex-jogador do Santos e atual empresário, agrediu um rapaz suspeito de roubar uma corrente de um cliente da sua barbearia. O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (1), na Rua Trabulsi, na Ponta da Praia, em Santos, no litoral de São Paulo.

Câmeras de segurança da rua flagraram a ação do ex-jogador. Nas imagens, o antigo lateral aparece dando uma voadora no suspeito do roubo. Questionado sobre a atitude, pelo site "G1", Madson explicou o que originou a ação e não se mostrou arrependido

- O meu cliente saiu da barbearia, entrou no carro. Quando ele entrou no carro, os moleques vieram e pegaram a corrente dele. O mesmo foi correndo atrás do assaltante, pegou ele no final da esquina, recuperou a corrente e trouxe ele de volta pra rua - disse o ex-jogador.

Vale destacar, que o antigo lateral não foi o único a agredir o rapaz. Outras pessoas, que estavam na rua, também avançaram em cima do suspeito, que tentou buscar refúgio em um prédio. Autoridades da cidade de Santos afirmaram que deteram dois rapazes suspeitos pelo roubo na região. Veja o vídeo abaixo:

Carreira de Madson

Natural do Rio de Janeiro, o antigo lateral iniciou a carreira profissional pelo Vasco da Gama, em 2005. No Cruzmaltino, ele não conseguiu se firmar na equipe principal e colecionou período de empréstimos no início da trajetória. Tendo passagens pelo Duque de Caxias e América de Natal.

Em 2009, ele chegou ao Santos, onde viveu o auge da carreira. Foram, ao todo, três anos com o alvinegro praiano. Durante o período, Madson foi um dos destaques do Brasileirão daquele ano, tendo ganhado o apelido "Madshow".

Antes de encerrar a carreira, o lateral chegou a jogar pelo Athletico-PR, Fortaleza e CSA. Madson encerrou a carreira em 2020, quando atuou pelo São Caetano.