Athletico x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Athletico e Paysandu se enfrentam neste domingo (3), em jogo da 20ª rodada da Série B. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming).

O Furacão está na 17ª posição, com 25 pontos, cinco pontos abaixo da Chapecoense, que abre o G-4, enquanto o Papão ocupa a 17ª colocação, com 20 pontos, um ponto a menos que a Ferroviária-SP, primeiro time fora da ZR.

Athletico x Paysandu CAP PAY 20ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Domingo, 3 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Árbitro Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) Assistentes Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Henrique Neu Ribeiro (SC) Var Diego Pombo Lopez (BA) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Athletico empatou com o América-MG em 2 a 2, na Arena Independência, na última rodada. O Furacão não vence há cinco jogos na temporada, com três derrotas e dois empates - o revés mais recente foi para o São Paulo na quinta-feira (31), no Morumbis, pela Copa do Brasil. A última vitória rubro-negra aconteceu contra o Amazonas, em 5 de julho, por 1 a 0, fora de casa, na 15ª rodada.

O técnico Odair Hellmann espera ter o retorno do lateral-esquerdo Esquivel, que se recupera de dores no joelho. Poupados contra o Tricolor paulista, o zagueiro Aguirre e o lateral Léo Derik ficam novamente à disposição.

O Paysandu vem de empate em 1 a 1 com o Athletic, em casa, e está há oito jogos sem perder, com quatro vitórias e quatro igualdades. O último revés foi por 1 a 0 frente ao Cuiabá, fora de casa, em 6 de junho, pela 11ª rodada.

Para o jogo, o treinador invicto Claudinei Oliveira tem a baixa do atacante Marlon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vinni Faria é o substituto mais provável. Já o zagueiro Novillo e o volante Leandro Vilela, que voltam de suspensão, devem entrar nas vagas de Maurício Antônio e Ronaldo Henrique, respectivamente.

Confira as informações do jogo entre Athletico e Paysandu pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X PAYSANDU

20ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo (3), às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Belezi, Aguirre e Léo Pelé; Kauã Moraes, Felipinho, Patrick, Zapelli e Esquivel (Fernando); Mendoza e Alan Kardec.

PAYSANDU (Técnico: Claudinei Oliveira)

Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Thalisson Gabriel, Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Anderson Leite e Denner; Vinni Faria (Maurício Antônio), Garcez e Diogo Oliveira.