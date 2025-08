JP Chermont vai desfalcar o Santos para jogar pela Seleção Brasileira Sub-20

O lateral-direito do Santos, JP Chermont, foi convocado para dois amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 diante do Paraguai, em preparação para a Copa do Mundo da categoria.

continua após a publicidade

Segundo apuração do Lance!, JP Chermont não estará à disposição para o duelo do Santos diante do Juventude.

O técnico Cléber Xavier deve utilizar o recém-chegado Mayke, que já está regularizado no BID da CBF, ou Igor Vinícius, também anunciado nesta janela de transferências. Outra opção para a lateral-direita é improvisar Escobar na posição.

A apresentação da Seleção Sub-20 está marcada para a manhã da próxima segunda-feira (4), no CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo. À tarde, a Seleção realizará o primeiro treino. O elenco viaja na próxima terça-feira (5) para o Paraguai e ficará concentrado no Centro de Treinamento da Seleção local.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O técnico Ramon Menezes também convocou o atacante santista Luca Meirelles. O meia Gabriel Bontempo estava na lista inicial, mas o Santos pediu a liberação, por entender que o jogador é fundamental no time profissional.

Além disso, o elenco não vive um bom momento, estando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e Cléber Xavier precisa do máximo de opções disponíveis para o jogo contra o Juventude, marcado para a próxima segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no Morumbis.

continua após a publicidade

➡️ Mayke pode estrear pelo Santos diante do Juventude

JP Chermont será desfalque do Santos no duelo contra o Juventude. (Foto: Divulgação/ Instagram)

A Seleção Brasileira vai disputar os amistosos nos dias 8 e 11 de agosto, em Assunção. Esta será a última preparação antes da lista final para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada no Chile, em setembro.

Brasil e Paraguai já se enfrentaram neste ano. O confronto ocorreu na terceira rodada da fase final do Sul-Americano Sub-20 e terminou com vitória brasileira por 3 a 1, com gols de Gustavo Prado, Rayan e Alisson, no Estádio Olímpico da Universidad Central de Venezuela, em Caracas, na Venezuela.

Agenda Campeonato Brasileiro:

18ª rodada do Campeonato Brasileiro - 4 de agosto (segunda) Santos x Juventude - 20h - Morumbis

19ª rodada do Campeonato Brasileiro - 10 de agosto (domingo) Cruzeiro x Santos - 18h30 - Mineirão

20ª rodada do Campeonato Brasileiro - 17 de agosto (domingo) Santos x Vasco - 16h - Morumbis

21ª rodada do Campeonato Brasileiro - 24 de agosto (domingo) Bahia x Santos - 16h - Arena Fonte Nova

22ª rodada do Campeonato Brasileiro - 31 de agosto (domingo) Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro