Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Atlético-MG recebe o Santos neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo chega para o confronto após ser eliminado pelo Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil, com duas derrotas por 2 a 0 diante do maior rival. O jogo da volta foi disputado na última quinta-feira (11), no Mineirão.

O Santos teve pela terceira vez uma semana livre para treinamentos durante a Data Fifa. O Alvinegro Praiano entrou em campo pela última vez no dia 31 de agosto, no empate sem gols com o Fluminense, na Vila Belmiro.

Como chegam os dois times?

O Atlético-MG foi eliminado na última quinta-feira (11) nas quartas de final da Copa do Brasil ao perder para o Cruzeiro por 2 a 0 no jogo de volta, no Mineirão.

O duelo marcou a estreia do técnico Jorge Sampaoli, que retornou ao clube após quase cinco anos. O argentino assinou contrato até o fim de 2027. Em sua primeira passagem, conquistou o Campeonato Mineiro e levou o time ao terceiro lugar no Brasileirão. Foram 45 jogos, com 26 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, alcançando 64,4% de aproveitamento. Ele chega para substituir Cuca, que deixou o cargo após oito meses.

Após a eliminação, Sampaoli falou sobre os desafios que terá pela frente no comando do Galo:

— A equipe não esteve bem quase o ano inteiro, teve muitos altos e baixos, não esteve como em outros tempos. Na última etapa do ano, teremos que melhorar muito, individualmente e coletivamente, para conseguir algum tipo de triunfo que dê à equipe o que ela precisa — afirmou.

O Atlético divide agora suas atenções entre o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Na próxima quarta-feira (17), o time enfrenta o Bolívar, da Bolívia, às 19h (de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da competição da Conmebol.

No Brasileirão, o Galo ocupa a 14ª colocação, com 24 pontos em 20 partidas — seis vitórias, seis empates e oito derrotas.

O Santos teve a terceira semana livre para treinamentos no CT Rei Pelé. O técnico Juan Pablo Vojvoda fará sua estreia fora de casa no Campeonato Brasileiro.

O argentino pode promover a estreia de três reforços já regularizados no BID da CBF e que vêm treinando com o elenco: o atacante Lautaro Díaz, o meia Victor Hugo e o zagueiro Adonis Frías. Todos foram anunciados na semana passada, junto com o zagueiro Alexis Duarte, que se apresentou ao clube apenas na última sexta-feira (12), após defender a seleção paraguaia na Data Fifa.

O Peixe entrou em campo pela última vez no dia 31 de agosto, quando empatou por 0 a 0 com o Fluminense, na Vila Belmiro.

Entre os destaques, Neymar treinou normalmente durante a semana e deve ser titular, apesar de já ter declarado publicamente que não gosta de atuar em gramados sintéticos, como o da Arena MRV.

Rollheiser, por sua vez, está suspenso, enquanto Willian Arão segue em transição física após sofrer uma lesão no músculo sóleo, na panturrilha.

Outro desfalque será o meia Gabriel Bontempo, que apresentou uma lesão no músculo adutor da coxa direita após o duelo contra o Fluminense.

Ficha Técnica:

ATLÉTICO-MG X SANTOS - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (14), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV (Belo Horizonte, MG);

📺 Onde assistir: Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Luis Claudio Regazoni (RJ)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz

Atlético-MG (Jorge Sampaoli)

Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Cuello; Biel, Hulk e Dudu