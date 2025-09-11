Santos ganha reforços para preparação visando o duelo contra o Atlético-MG

O Santos treina nesta quinta-feira (11), às 15h30 (de Brasília), em preparação para o duelo contra o Atlético-MG, marcado para o próximo domingo (14), na Arena MRV.

O Peixe ainda terá mais três dias de atividades antes de encerrar a preparação. Será a primeira partida de Juan Pablo Vojvoda fora de casa no comando da equipe. O técnico estreou no empate sem gols diante do Fluminense, na Vila Belmiro.

Apesar de não ser adepto de atuar em gramados sintéticos, Neymar treina normalmente e deve estar à disposição. Já Rollheiser é desfalque certo, pois cumpre suspensão.

Entre os reforços anunciados recentemente, apenas Lautaro Díaz, contratado junto ao Cruzeiro, já foi regularizado no BID da CBF. O zagueiro Adonis Frías chegou a conceder entrevista coletiva de apresentação, mas ainda não teve sua inscrição concluída.

Alexis Duarte, por sua vez, já foi oficializado pelo clube, mas esteve com a seleção paraguaia na última Data Fifa e se apresenta ao CT Rei Pelé somente nesta quinta-feira (11).

A coletiva de apresentação ainda não tem data definida, e o zagueiro também aguarda regularização no BID devido a trâmites burocráticos de documentação de estrangeiro — mesma situação de Adonis.

Próximo de ser anunciado oficialmente, Billal Brahimi já está no Brasil e realizou exames médicos. O atacante estava livre no mercado após deixar o Nice, da França.

Tomás Rincón, que soma 29 jogos pelo Santos nesta temporada, está de volta após defender a seleção da Venezuela durante a Data Fifa. O volante foi titular na derrota por 3 a 0 para a Argentina, quando atuou por 45 minutos, mas não saiu do banco na goleada sofrida diante da Colômbia, por 6 a 3.

Com os resultados, a Venezuela perdeu a chance de disputar a repescagem para a Copa do Mundo. O técnico argentino Fernando Batista, que comandava a Vinotinto desde março de 2023, acabou sendo demitido do cargo.

Como chega o Atlético-MG?

O Atlético-MG tem um compromisso decisivo nesta quinta-feira (11), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Galo enfrenta o Cruzeiro às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. No confronto de ida, o Cabuloso venceu por 2 a 0, na Arena MRV.

O clássico marcará a estreia do técnico Jorge Sampaoli no comando do Atlético. O argentino foi contratado após a saída de Cuca e assinou vínculo válido até o fim de 2027.

No Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a 14ª colocação, com 24 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento. Já o Santos, primeiro time fora do Z-4, aparece em 16º lugar, com 22 pontos.

