Na luta contra o rebaixamento, Santos e Atlético-MG buscam soluções com novos técnicos

Separados por apenas dois pontos na tabela, Santos e Atlético-MG lutam para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O jogo será no próximo domingo (13), às 16h (de Brasília), na Arena MRV.

O Galo ocupa a 14ª colocação, com 24 pontos, enquanto o Peixe está em 16º, com 22 pontos — mesma pontuação do Vitória, primeiro clube na zona do rebaixamento. O Vasco também soma 22 pontos.

Diferentemente do Alvinegro Praiano, o time mineiro não teve semana livre para treinos e entrou em campo na última quinta-feira (11), pela Copa do Brasil. Na próxima semana, o Atlético-MG precisará dividir a atenção entre o Brasileirão e as quartas de final da Copa Sul-Americana.

O Santos, por sua vez, foi eliminado da terceira fase da Copa do Brasil pelo CRB, no dia 23 de maio, e desde então foca apenas no Campeonato Brasileiro.

O último encontro:

Os dois times se enfrentaram pela terceira rodada, no dia 16 de abril, em contextos distintos. O Santos venceu por 2 a 0, na Vila Belmiro, com gols de Zé Ivaldo e Barreal.

Naquele momento, o Peixe conquistava sua primeira vitória na competição, sob o comando do auxiliar César Sampaio, que se emocionou na coletiva pós-jogo ao afirmar que era um sonho fazer parte do Santos. Ele substituía o técnico Pedro Caixinha, demitido após passagem iniciada no fim do ano passado.

A diretoria chegou a cogitar a efetivação de César Sampaio, mas a ideia foi descartada após a derrota para o São Paulo, na rodada seguinte. O escolhido foi Cléber Xavier, que resistiu apenas 15 jogos: foram cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas, com a queda decretada depois da goleada por 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no Morumbis.

Naquela partida contra o Galo, Neymar também sofreu a segunda lesão na posterior da coxa esquerda e ficou fora de mais cinco jogos. O atacante deixou o gramado chorando em uma maca, após apenas 34 minutos em campo.

De lá para cá, o Santos anunciou reforços, trouxe Alexandre Mattos como executivo de futebol, mandou dois jogos na capital paulista e promoveu uma reformulação no elenco, com as saídas de Gabriel Veron, Julio Furch, Léo Godoy, Aderlan, Diego Pituca, Gil, Soteldo, Deivid Washington, João Paulo e Luca Meirelles. No comando técnico, o argentino Juan Pablo Vojvoda foi oficializado em 22 de agosto.

O Atlético-MG, por sua vez, vivia jejum de quatro jogos sem vitória, mas encerrou a sequência logo na rodada seguinte, ao bater o Botafogo por 1 a 0. Nesse período, eliminou Maringá e Flamengo na Copa do Brasil, chegando até as quartas de final, e também avançou na Copa Sul-Americana, após passar pelo Atlético Bucaramanga (Colômbia), nos pênaltis, e pelo Godoy Cruz (Argentina). O Galo agora enfrentará o Bolívar (Bolívia) nas quartas de final, na próxima quarta-feira.

No dia 29 de agosto, o clube mineiro demitiu Cuca, que havia retornado há oito meses para substituir Gabriel Milito. A quarta passagem do treinador durou 45 jogos, com 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. Já em 2 de setembro, o Atlético anunciou o retorno de Jorge Sampaoli, que, curiosamente, também chegou a ser especulado no Santos após as saídas de Caixinha e Cléber Xavier.