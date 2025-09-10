Adonis Frías revela nova formação tática testada por Vojvoda no Santos

Mesmo sem estar regularizado no BID da CBF, o zagueiro Adonis Frías já se considera pronto para estrear pelo Santos.

Contratado junto ao León, do México, o defensor correu contra o tempo para acertar o acordo antes do fechamento da janela de transferências. Segundo ele, vinha treinando e atuando bem no futebol mexicano.

A expectativa é de que Frías esteja à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda já no próximo domingo (14), no duelo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

— Estamos em um momento em que o resultado manda e precisamos dele. Vamos tratar de ganhar cada partida, pois cada ponto é importante. Vou tentar contagiar o grupo com uma energia nova. Temos um elenco forte, com grandes jogadores, e queremos colocar o Santos em outra posição — disse o zagueiro, que vestirá a camisa 98.

Novo esquema:

Adonis Frías destacou que gosta de sair jogando, característica que vai ao encontro da filosofia de trabalho da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda. O zagueiro afirmou não ter preferência por atuar pelo lado direito ou esquerdo, mas garantiu que “vive a partida com muita intensidade”.

Vojvoda, que tem apenas um jogo no comando do Santos — o empate sem gols diante do Fluminense, na Vila Belmiro —, vem testando o time em um esquema com três zagueiros. Esta será a terceira semana livre de treinos do treinador, que fará sua estreia à frente do Peixe fora de casa.

— Conheci o Vojvoda pela facilidade em trabalhar com vários esquemas. Nestes treinamentos, buscamos jogadores livres, tanto pela esquerda quanto pela direita. O que ele precisar, farei da melhor maneira. No México, joguei pela esquerda e como líbero; no Defensa y Justicia, pela direita. Sou um jogador que gosta de desafios e, quando recebi a proposta, priorizei sair. Queria vir aqui e disputar um campeonato que me colocasse à prova como jogador e pessoa — declarou Frías.

O argentino também afirmou que considera o Campeonato Brasileiro a “melhor liga do mundo”, além de elogiar a evolução do futebol argentino e mexicano. O zagueiro assinou contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2028.

