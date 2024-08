Santos x Amazonas: onde assistir, escalações e horário do jogo da Série B

Santos e Amazonas jogam na 23ª rodada da Série B (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 08:15 • Santos (SP)

Santos e Amazonas se enfrentam neste sábado (24), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), com transmissão do Premiere.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Santos e Amazonas (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X AMAZONAS

23ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 24 de agosto de 2024, às 16h;

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira De Moraes (GO);

🚩 Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO);

🖥️ VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Fabio Carille)

Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Sandry (Diego Pituca) e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva (Furch).

AMAZONAS (Técnico: Rafael Lacerda)

Marcos Miranda; Ezequiel, Miranda, Alexis Alvarino e Fabiano; Ênio, Cauan Barros, Erick e Matheus Serafim; Diego Torres e Luan Silva.