Carille projeta mudanças no Santos para duelo com o Amazonas

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 05:00 • Campinas (SP)

Técnico do Santos, Fábio Carille deve fazer mudanças no time titular diante do Amazonas, no sábado (21), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o Guarani, na última quarta-feira (21), o treinador admitiu que pensa em alterações para o compromisso seguinte da equipe.

– O que eu acho? Estou de cabeça quente, mas não estamos nos preparando como temos que nos preparar. O jogo do Amazonas começa amanhã já, com informações, treinos. Não adianta achar que vai acontecer na hora que a gente quer. Esse grupo produz mais. Agora, é nosso trabalho levantar o grupo – comentou Carille, que afirmou em outro momento:

– Claro que a maioria deles vai para campo, devo fazer mudanças. Amazonas tem um dia a mais de descanso. Fergusson fala que nesses momentos a automatização é importante. Já estamos trabalhando desde janeiro, as ideias estão claras. Minha ideia é ter o time definido amanhã para saberem quem vai jogar. Vamos levar para o campo nem que seja de tênis - disse o treinador do Santos.

Além das alterações por decisão técnica, Fábio Carille será obrigado a mexer nos 11 que iniciaram o duelo com o Guarani. Isso porque o lateral-direito JP Chermont recebeu o terceiro amarelo e terá de cumprir suspensão. Reserva da posição, Hayner entrou no jogo no lugar do jovem, foi punido com o cartão e também será desfalque contra o Amazonas.

Por último, Carille deu detalhes da situação de Wendel Silva. O atacante chegou por empréstimo do Porto e ainda não fez sua estreia com a camisa do Santos. Segundo o treinador, o atacante será avaliado e a expectativa é que esteja no banco de reservas para a partida de sábado.

– Sobre ele, treinou dois dias. Muito pouco. Vinha de férias, vou conversar com ele. Devo ter ele no banco para alguma parte do jogo. Não sou muito de ficar lamentando jogadores que saíram. Definir quem vai jogar e dar moral. Vamos olhar para quem vai estar dentro de campo – explicou o técnico do Peixe.

