Globo deve perder monopólio do Brasileirão para outra emissora; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 13:35 • Rio de Janeiro

Desde que a Lei do Mandante (14.205) passou a valer, a negociação dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro 2025 virou uma grande novela. O contrato da Globo com os clubes da Série A assinado antes da Lei entrar em vigor, termina este ano. Portanto, outras emissoras e plataformas já começam a fazer suas propostas pelos direitos de transmissão do Brasileirão.

A Globo já adquiriu com exclusividade os direitos dos times da Libra quando jogarem como mandantes pelo período de 2025 a 2029. Além dos oito citados abaixo, o Santos também faz parte do grupo, e pode reforçar esse pacote em caso de acesso à Série A do Brasileirão.

⚽Clubes da Libra na Série A (8): Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória. O Santos, que está na Série B, também faz parte do grupo.

Porem, há outros 12 times que não estão inclusos nessa negociação. Os clubes integrantes da Liga Forte União (LFU) ainda negociam a venda dos seus direitos. A tendência é que a Record e a CazéTV comprem esses direitos.

⚽ Clubes da LFU na Série A (12): Corinthians*, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.

A emissora e o canal do YouTube fizeram propostas à Liga Forte União que gira em torno de R$ 400 milhões anuais para transmitir 38 partidas, sendo estes os jogos que os clubes da LFU forem mandantes. O contrato também se estenderia por quatro anos.

Lei do Mandante: os clubes passam a ter o direito de negociar individualmente, os direitos de transmissão das partidas onde for mandante.