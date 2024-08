Sormani detona Carille e titular do Santos após empate contra o Guarani na Série B; confira

Sormani se revoltou com atuação do Santos contra o Guarani (Reprodução/ESPN)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 23:36 • Rio de Janeiro

Santos e Guarani protagonizaram um empate por 1 a 1, nesta quarta-feira (21), no Estádio Brinco de Ouro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado revoltou o comentarista Fábio Sormani, que usou do próprio canal no Youtube para criticar o trabalho do treinador Fábio Carille.

➡️Diretor de futebol do Santos é hostilizado por torcedores do Guarani

Em análise, o jornalista apontou defeitos da equipe santista na temporada. Na opinião de Sormani, o time não tem padrão tático e carece de ideias. Assim, o desempenho em campo fica refém de boas jogadas individuais dos atletas.

- O Santos jogou mal. Foi um primeiro tempo lamentável e melhorou um pouquinho de nada no segundo tempo. O gol sai de uma jogada individual. Não tem nada haver com o trabalho do Carille. O time do Santos é completamente sem ideias, é um deserto. Parece que não trabalha, que não treina, vive e depende da qualidade individual dos jogadores - disse o comentarista.

Além disso, Sormani também apontou o atacante William Bigode como um destaque negativo no confronto contra o Guarani. O comentarista ainda destacou como errada a improvisação do jogador no meio de campo como armador da equipe por Carille.

- Ele saiu jogando com o William Bigode improvisado para fazer a armação do time do Santos. Uma função que o Bigode, que já é um veterano, que se arrasta em campo. Além disso, ele jamais fez esta função na própria carreira. Ele jogou primeiro pelas beiradas, veterano, cansado, passou a jogar pelo centro - analisou.

Após o empate contra o lanterna da competição, o Santos volta a campo pela Série B para enfrentar o Amazonas FC. A partida acontece neste sábado (24), às 16h, na Vila Belmiro.