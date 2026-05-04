Os conselheiros do Corinthians deram andamento, nesta segunda-feira (4), no Parque São Jorge, à votação dos 13 destaques restantes da proposta de reforma do estatuto do clube. Na semana passada, o Conselho rejeitou o texto-base da reforma e apurou outros 15 temas. A principal novidade foi a aprovação da exceção que permite a participação do atual presidente, Osmar Stabile, em um novo pleito.

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A eleição presidencial em dois turnos foi aprovada com 62 votos, consolidando um novo formato para a escolha do mandatário. Já no debate sobre uma eventual SAF, os conselheiros optaram por manter o modelo atual, com 40 votos, rejeitando propostas que previam exigências de controle institucional ou participação mínima em ações.

Em relação à exceção que permite a reeleição do atual presidente, a proposta favorável recebeu 46 votos, contra 30 contrários, abrindo caminho para que Osmar Stabile possa se candidatar novamente ao cargo.

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Cabe ressaltar que, com a aprovação de parte das mudanças pelo Conselho, o debate agora avança para os sócios do clube, que ainda deverão votar as propostas em data a ser definida.

Como funcionou a votação entre os conselheiros?

A votação foi realizada de forma unificada. Em ordem alfabética, os conselheiros eram chamados e votavam em todas as categorias de uma única vez. Inicialmente, Leonardo Pantaleão abriu a votação para os conselheiros vitalícios e, na sequência, para os trienais.

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Estiveram presentes na votação o presidente Osmar Stabile, além de representantes das principais torcidas organizadas do Corinthians, como Camisa 12 e Gaviões da Fiel.

Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)

Corinthians: veja abaixo o resultado completo da votação

Conselho de Ética

Proposta A - Todos os membros eleitos pela Assembleia Geral (11 membros) - 50 votos

Proposta B - Cinco membros (sócios) eleitos pela Assembleia Geral e seis contratados (11 membros) - 17 votos

Proposta C - Manter como está - 9 votos

Carência para votar

Proposta A - Quatro anos - 32 votos

Proposta B - Três anos - 41 votos

Proposta C - Manter como está - 3 votos

Eventual SAF

Proposta A - Contvrole institucional. Veda negócio que resulte perda de controle institucional da SAF pelo Corinthians, devendo manter poder de veto sobre matérias estratégicas definidas no acordo de acionistas - 26 votos

Proposta B - Mínimo de 10% de ações. Veda que o clube tenha menos de 10% das ações de eventual SAF - 10 votos

Proposta C - Manter como está - 40 votos

Sistema eleitoral para o Conselho Deliberativo

Proposta A - Chapinhas com proporcionalidade - 7 votos

Proposta B - Individual - 45 votos

Proposta C - Manter como está - 24 votos

Reeleição para o Conselho Deliberativo

Proposta A - Limite de reeleição para CD (duas vezes) quatro anos - 25 votos

Proposta B - Sem Limite - 47 votos

Proposta C - Manter como está - 4 votos

Eleição Presidente

Proposta A - dois turnos - 62 votos

Proposta B - um turno - 14 votos

Proposta C - Manter como está - 0 votos

Composição do Conselho Deliberativo

Proposta A - Manter 300 (100 vitalícios/200 trienal) - 15 votos

Proposta B - Redução proporcional 225 (75 vitalícios/150 trienais) - 9 votos

Proposta C - Maior redução 200 (50 vitalícios/150 trienais) - 52 votos

Orçamento do Conselho Deliberativo

Proposta A - 0,25% do orçamento - 23 votos

Proposta B - Obrigação da diretoria pagar - 43 votos

Proposta C - Manter como está - 10 votos

Periodicidade dos balancetes

Proposta A - publicação dos balancetes trimestrais - 55 votos

Proposta B - publicação dos balancetes bimestrais - 18 votos

Proposta C - manter como está - 3 votos

Membros natos do CORI (Conselho de Orientação)

Proposta A - Ex-presidentes do CORI passam a fazer parte - 9 votos

Proposta B - Só os cinco ex-presidentes da diretoria e cinco ex-presidentes do CD - 57 votos

Proposta C - 10 votos

Criação do Cargo de gerente do Parque São Jorge

Proposta A - Sim - 31

Proposta B - Não - 41

Proposta C - Manter como está - 4

Exceção para reeleição do atual presidente

Proposta A - Pode ser candidato - 46 votos

Proposta B - Não pode ser candidato - 30 votos

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