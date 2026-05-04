Conselho aprova exceção, e Osmar Stabile ganha força para disputar reeleição no Corinthians
Mudança estatutária abre caminho para nova candidatura do atual presidente
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Os conselheiros do Corinthians deram andamento, nesta segunda-feira (4), no Parque São Jorge, à votação dos 13 destaques restantes da proposta de reforma do estatuto do clube. Na semana passada, o Conselho rejeitou o texto-base da reforma e apurou outros 15 temas. A principal novidade foi a aprovação da exceção que permite a participação do atual presidente, Osmar Stabile, em um novo pleito.
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A eleição presidencial em dois turnos foi aprovada com 62 votos, consolidando um novo formato para a escolha do mandatário. Já no debate sobre uma eventual SAF, os conselheiros optaram por manter o modelo atual, com 40 votos, rejeitando propostas que previam exigências de controle institucional ou participação mínima em ações.
Em relação à exceção que permite a reeleição do atual presidente, a proposta favorável recebeu 46 votos, contra 30 contrários, abrindo caminho para que Osmar Stabile possa se candidatar novamente ao cargo.
Cabe ressaltar que, com a aprovação de parte das mudanças pelo Conselho, o debate agora avança para os sócios do clube, que ainda deverão votar as propostas em data a ser definida.
Como funcionou a votação entre os conselheiros?
A votação foi realizada de forma unificada. Em ordem alfabética, os conselheiros eram chamados e votavam em todas as categorias de uma única vez. Inicialmente, Leonardo Pantaleão abriu a votação para os conselheiros vitalícios e, na sequência, para os trienais.
Estiveram presentes na votação o presidente Osmar Stabile, além de representantes das principais torcidas organizadas do Corinthians, como Camisa 12 e Gaviões da Fiel.
Corinthians: veja abaixo o resultado completo da votação
Conselho de Ética
Proposta A - Todos os membros eleitos pela Assembleia Geral (11 membros) - 50 votos
Proposta B - Cinco membros (sócios) eleitos pela Assembleia Geral e seis contratados (11 membros) - 17 votos
Proposta C - Manter como está - 9 votos
Carência para votar
Proposta A - Quatro anos - 32 votos
Proposta B - Três anos - 41 votos
Proposta C - Manter como está - 3 votos
Eventual SAF
Proposta A - Contvrole institucional. Veda negócio que resulte perda de controle institucional da SAF pelo Corinthians, devendo manter poder de veto sobre matérias estratégicas definidas no acordo de acionistas - 26 votos
Proposta B - Mínimo de 10% de ações. Veda que o clube tenha menos de 10% das ações de eventual SAF - 10 votos
Proposta C - Manter como está - 40 votos
Sistema eleitoral para o Conselho Deliberativo
Proposta A - Chapinhas com proporcionalidade - 7 votos
Proposta B - Individual - 45 votos
Proposta C - Manter como está - 24 votos
Reeleição para o Conselho Deliberativo
Proposta A - Limite de reeleição para CD (duas vezes) quatro anos - 25 votos
Proposta B - Sem Limite - 47 votos
Proposta C - Manter como está - 4 votos
Eleição Presidente
Proposta A - dois turnos - 62 votos
Proposta B - um turno - 14 votos
Proposta C - Manter como está - 0 votos
Composição do Conselho Deliberativo
Proposta A - Manter 300 (100 vitalícios/200 trienal) - 15 votos
Proposta B - Redução proporcional 225 (75 vitalícios/150 trienais) - 9 votos
Proposta C - Maior redução 200 (50 vitalícios/150 trienais) - 52 votos
Orçamento do Conselho Deliberativo
Proposta A - 0,25% do orçamento - 23 votos
Proposta B - Obrigação da diretoria pagar - 43 votos
Proposta C - Manter como está - 10 votos
Periodicidade dos balancetes
Proposta A - publicação dos balancetes trimestrais - 55 votos
Proposta B - publicação dos balancetes bimestrais - 18 votos
Proposta C - manter como está - 3 votos
Membros natos do CORI (Conselho de Orientação)
Proposta A - Ex-presidentes do CORI passam a fazer parte - 9 votos
Proposta B - Só os cinco ex-presidentes da diretoria e cinco ex-presidentes do CD - 57 votos
Proposta C - 10 votos
Criação do Cargo de gerente do Parque São Jorge
Proposta A - Sim - 31
Proposta B - Não - 41
Proposta C - Manter como está - 4
Exceção para reeleição do atual presidente
Proposta A - Pode ser candidato - 46 votos
Proposta B - Não pode ser candidato - 30 votos
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