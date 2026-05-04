Recoleta x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

O Santos encara o Deportivo Recoleta nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Río Parapití, no Paraguai, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. Os ingressos para esta partida estão esgotados.

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Ficha do jogo REC SAN 4ª rodada Copa Sul-Americana Data e Hora Terça-feira, dia 5 de maio de 2026; às 21h30 (de Brasília) Local Vila Belmiro (Santos, SP) Árbitro Cristian Garay (CHI) Assistentes Claudio Urrutia (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI) Var Fernando Vejar (CHI) Onde assistir

Como o Santos chega para o jogo?

O Santos encerra uma sequência de quatro partidas consecutivas fora de casa no duelo contra o Deportivo Recoleta e, até aqui, acumula empates diante de Bahia, San Lorenzo e Palmeiras, pelo Brasileirão e pela Copa Sul-Americana.

A principal novidade é a presença de Neymar, que foi poupado do clássico contra o Verdão por conta do gramado sintético do Allianz Parque. Robinho Jr. também foi relacionado após ter ficado fora do último jogo por opção técnica.

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Outras ausências para a partida são o zagueiro Zé Ivaldo, os laterais Mayke e Rafael Gonzaga, os meio-campistas Gabriel Menino e Tomás Rincón, além do atacante Lautaro Díaz. Além deles, Vini Lira se recupera de uma ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Neymar treina normalmente no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽DEPORTIVO RECOLETA X SANTOS - 4ª rodada da Copa Sul-Americana

📲 Terça-feira, dia 5 de maio de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: SBT (TV Aberta) e Disney+ (clique aqui para assistir)

🗣️Arbitragem: Cristian Garay (CHI)

🚩Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)

📟 VAR: Fernando Vejar (CHI)

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Prováveis escalações:

DEPORTIVO RECOLETA (Técnico: Jorge González)

Ferreira; Echeguren, Marotta, Cardozo e Mosquera; Falcón, Dominguez, Espínola e Baez; Vidal e Allan Wlk.



SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser e Gabigol.

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