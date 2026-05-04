Recoleta x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Peixe encerra sequência de quatro partidas seguidas fora de casa
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O Santos encara o Deportivo Recoleta nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Río Parapití, no Paraguai, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. Os ingressos para esta partida estão esgotados.
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Ficha do jogo
Como o Santos chega para o jogo?
O Santos encerra uma sequência de quatro partidas consecutivas fora de casa no duelo contra o Deportivo Recoleta e, até aqui, acumula empates diante de Bahia, San Lorenzo e Palmeiras, pelo Brasileirão e pela Copa Sul-Americana.
A principal novidade é a presença de Neymar, que foi poupado do clássico contra o Verdão por conta do gramado sintético do Allianz Parque. Robinho Jr. também foi relacionado após ter ficado fora do último jogo por opção técnica.
Outras ausências para a partida são o zagueiro Zé Ivaldo, os laterais Mayke e Rafael Gonzaga, os meio-campistas Gabriel Menino e Tomás Rincón, além do atacante Lautaro Díaz. Além deles, Vini Lira se recupera de uma ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.
Ficha Técnica:
⚽DEPORTIVO RECOLETA X SANTOS - 4ª rodada da Copa Sul-Americana
📲 Terça-feira, dia 5 de maio de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: SBT (TV Aberta) e Disney+ (clique aqui para assistir)
🗣️Arbitragem: Cristian Garay (CHI)
🚩Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)
📟 VAR: Fernando Vejar (CHI)
Prováveis escalações:
DEPORTIVO RECOLETA (Técnico: Jorge González)
Ferreira; Echeguren, Marotta, Cardozo e Mosquera; Falcón, Dominguez, Espínola e Baez; Vidal e Allan Wlk.
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser e Gabigol.
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