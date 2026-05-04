Atlético de Madrid x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela semifinal da Champions League
Atlético de Madrid e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (5), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), pelo jogo de volta da semifinal da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).
O Arsenal chega para a decisão em momento de solidez, liderando a Premier League e invicto na Champions League (10 vitórias e três empates). Após o empate por 1 a 1 na Espanha, os Gunners apostam no faro de gol de Viktor Gyökeres e no controle de meio-campo para avançar à final. O técnico Mikel Arteta não poderá contar com Martin Odegaard, Mikel Merino e Kai Havertz, todos lesionados.
Ficha do jogo
O Atlético de Madrid mantém sua característica resiliência e confia na experiência de Antoine Griezmann e no talento de Julián Álvarez para surpreender nos contra-ataques e calar o Emirates. O time de Diego Simeone poupou jogadores na última rodada do Espanhol e venceu o Valencia fora de casa, o que reforça a confiança. Os desfalques são José María Giménez, Pablo Barrios e Nico González, todos lesionados.
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Atlético de Madrid
Semifinal (jogo de volta) – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 5 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Daniel Siebert (ALE)
🚩 Assistentes: Rafael Foltyn (ALE) e Jan Seidel (ALE)
📺 VAR: Bastian Dankert (ALE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori (Hincapié); Rice, Zubimendi e Odegaard; Saka, Eze (Martinelli) e Gyökeres.
🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Koke, Llorente, Giuliano Simeone e Lookman (Nicolás González); Griezmann e Julián Álvarez.
