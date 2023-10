Sampaio Correa e Novorizontino se enfrentam neste sábado (7), às 17h, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão da Band e do Premiere. Os maranhenses lutam para fugir do rebaixamento, enquanto os paulistas sonham com uma vaga na Série A.