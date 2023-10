O artilheiro da Copa do Brasil 2023 foi o atacante Lorran, que marcou cinco gols pelo Nova Mutum (MS) em apenas duas partidas. Além dele, Pedro, do Flamengo, Tiquinho Soares, do Botafogo, e Alef Manga, do Coritiba, também balançaram as redes cinco vezes, mas a média do mato-grossense foi melhor. Hoje, o jogador de 28 anos está no São José (SP) e comentou sobre a artilharia em entrevista ao Lance!.