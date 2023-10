O QUE VEM AÍ?

A Inter de Milão continua empatada com o Milan na liderança do torneio. Depois de perder para o Sassuolo na penúltima rodada, os Nerazzurri se recuperaram na última partida do torneio e venceram a Salernitana por 4 a 0. O Bologna também faz uma boa campanha na temporada. O time vem de uma boa vitória por 3 a 0 contra o Empoli.