Roma e Parma se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma (ITA), pela 9ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️ ➡️Clique para assistir na Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Roma chega embalada e de olho na liderança da Serie A. Com 18 pontos conquistados, os Giallorossi têm a mesma pontuação do líder Napoli e vêm de vitória por 1 a 0 sobre o Sassuolo. O técnico Gian Piero Gasperini aposta no bom momento ofensivo da equipe e no talento de Paulo Dybala e Matías Soulé para manter a sequência positiva em casa.

continua após a publicidade

Ficha do jogo ROM PAR 9ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora quarta-feira, 29 de outubro, às 14h30 (de Brasília) Local Estádio Olímpico, em Roma (ITA) Árbitro Juan Martínez Munuera (ESP) Assistentes Giorgio Peretti (ITA) e Andrea Zingarelli (ITA) Var Gianluca Aureliano (ITA) Onde assistir

O Parma, por outro lado, vive um cenário oposto. O time ocupa a 15ª posição, com sete pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento. A equipe de Carlos Cuesta vem de empate sem gols diante do Como e busca surpreender na capital italiana. O treinador ainda aguarda para saber se poderá contar com Gaetano Oristanio e Pontus Almqvist, que se recuperam de problemas físicos.

Tudo sobre o jogo entre Roma x Parma (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Roma 🆚 Parma

9ª rodada – Campeonato Italiano



📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

👁️ Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Valerio Crezzini (ITA)

🚩 Assistentes: Giorgio Peretti (ITA) e Andrea Zingarelli (ITA)

📺 VAR: Gianluca Aureliano (ITA)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🔴 Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Svilar; Celik, Mancini e Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Pellegrini e Tsimikas; Soulé e Paulo Dybala.

🟡🔵 Parma (Técnico: Carlos Cuesta)

Suzuki; Delprato, Circati e Valenti; Lövik, O. Sorensen, Keita, Bernabé e Britschgi; Pellegrino e Cutrone.

Roma x Parma pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.