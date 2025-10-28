Roma x Parma: onde assistir e prováveis escalações ao jogo do Campeonato Italiano
Roma e Parma se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma (ITA), pela 9ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️ ➡️Clique para assistir na Disney+
A Roma chega embalada e de olho na liderança da Serie A. Com 18 pontos conquistados, os Giallorossi têm a mesma pontuação do líder Napoli e vêm de vitória por 1 a 0 sobre o Sassuolo. O técnico Gian Piero Gasperini aposta no bom momento ofensivo da equipe e no talento de Paulo Dybala e Matías Soulé para manter a sequência positiva em casa.
O Parma, por outro lado, vive um cenário oposto. O time ocupa a 15ª posição, com sete pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento. A equipe de Carlos Cuesta vem de empate sem gols diante do Como e busca surpreender na capital italiana. O treinador ainda aguarda para saber se poderá contar com Gaetano Oristanio e Pontus Almqvist, que se recuperam de problemas físicos.
✅ FICHA TÉCNICA
Roma 🆚 Parma
9ª rodada – Campeonato Italiano
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Valerio Crezzini (ITA)
🚩 Assistentes: Giorgio Peretti (ITA) e Andrea Zingarelli (ITA)
📺 VAR: Gianluca Aureliano (ITA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡🔴 Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)
Svilar; Celik, Mancini e Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Pellegrini e Tsimikas; Soulé e Paulo Dybala.
🟡🔵 Parma (Técnico: Carlos Cuesta)
Suzuki; Delprato, Circati e Valenti; Lövik, O. Sorensen, Keita, Bernabé e Britschgi; Pellegrino e Cutrone.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
