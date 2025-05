Roma e Fiorentina se enfrentam neste domingo (4), às 13h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma (ITA), em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. Os donos da casa vivem um momento iluminado sob o comando de Claudio Ranieri, com 18 jogos de invencibilidade, e querem estender a marca em busca de uma vaga na Champions, já que estão a dois pontos do quarto lugar, ocupado pela Juventus. Para a Viola, a situação não é diferente: um ponto atrás da Giallorossi e sonho idêntico europeu, além de conciliar com a disputa da Conference League, onde terão o jogo de volta quatro dias depois. O confronto terá transmissão da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Roma x Fiorentina

35ª rodada - Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 4 de maio de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

📺 Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Daniele Chiffi (árbitro); Fabiano Preti e Vittorio Di Gioia (auxiliares); Alberto Arena (quarto árbitro); Paolo Mazzoleni e Ivano Pezzuto (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🟡 ROMA (Técnico: Claudio Ranieri)

Mile Svilar; Zeki Celik, Gianluca Mancini e Evan Ndicka; Alexis Saelemaekers, Bryan Cristante, Manu Koné e Angeliño; Matías Soulé e Lorenzo Pellegrini; Artem Dovbyk



❌ Desfalque: Paulo Dybala (lesionado)



🟣🟣 FIORENTINA (Técnico: Rafaelle Palladino)

David de Gea; Marin Pongracic, Pablo Marí e Pietro Comuzzo; Michael Folorunsho, Nicolò Fagioli, Yacine Adli, Rolando Mandragora e Robin Gosens; Albert Gudmundsson e Moise Kean



❌ Desfalques: Dodô (apendicite) e Danilo Cataldi (lesionado)