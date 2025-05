Ficha do jogo RIV PLA Quartas Campeonato Argentino Data e Hora Terça-feira, dia 20 de maio, às 20h30 (de Brasília) Local Estadio Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG) Árbitro Yael Falcón Pérez Onde assistir

River Plate e Platense se enfrentam em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Argentino. A partida acontece neste terça-feira (20), no Estadio Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG), às 20h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e da Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre River Plate e Platense pelo Campeonato Argentino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

River x Platense

Quartas de final — Campeonato Argentino

📆 Data e horário: terça-feira, dia 20 de maio, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estadio Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: Yael Falcón Pérez (árbitro)

📺 VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🔴 River Plate (Técnico: Marcelo Gallardo)

Armani; Bustos, Martínez Quarta, Paulo Diaz e Acuña; Castano, Enzo Pérez e Nacho; Mastantuono, Driussi e Colidio.

❌ Desfalques: Gonzalo Montiel, Meza, Matías Rojas, Gonzalo Martínez e Agustín Ruberto.

❓ Dúvidas: -

🟤⚪ Platense (Técnico: Favio Orsi)

Cozzani; Saborido, Vazquez, Salomon e Tomás Silva; Herrera e Picco; Mainero, Taborda e Martínez; Lotti.

❌ Desfalques: Jonathan Bay, Maximiliano Rodríguez, Rodrigo Márquez, Tobías Cervera, Gonzalo Goñi e Raúl Lozano.

❓ Dúvidas: -

