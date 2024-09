River Plate x Colo-Colo: onde assistir, horário e escalações do jogo da Libertadores

Colo-Colo empate com o River Plate por 1 a 1, pelo jogo de ida das quartas da Libertadores (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 08:31 • Buenos Aires (ARG)

River Plate e Colo-Colo se enfrentam nesta terça-feira (24), no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires, Argentina, com transmissão da Paramount+.

Na partida de ida, mesmo com todo o domínio do Colo-Colo, o River Plate conseguiu voltar para a Argentina com um empate. Sendo assim, o time de Buenos Aires terá que vencer por no mínimo um gol de diferença para se classificar para a semifinal da Libertadores. O resultado teve um gostinho amargo para os chilenos, levando em consideração as circunstâncias da partida.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Colo-Colo e River Plate (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

River Plate X Colo-Colo

Quartas de final (Volta) - Libertadores

🗓️ Data e horário: terça-feira, 24 de setembro de 2024, às 21h30m (de Brasília);

📍 Local: Mâs Monumental, em Buenos Aires, Argentina;

📺 Onde assistir: Paramount+;

🟨 Árbitro: Andres Matonte;

🖥️ VAR: Leodan Gonzalez

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Colo-Colo (Técnico: Jorge Almirón)

Brayan Cortés; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Carlos Palacios, Esteban Pavez, Vicente Pizarro; Marcos Bolados, Javier Correa e Lucas Cepeda.

River Plate (Técnico: Marcelo Gallardo)

Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Nacho Fernández; Claudio Echeverri ou Franco Mastantuono, Maximiliano Meza e Miguel Borja.+