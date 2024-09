Calleri busca igualar Ceni e Luis Fabiano em ranking do São Paulo na Libertadores

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 23/09/2024 - 14:53 • São Paulo (SP)

O atacante Calleri tem um motivo especial para o ajudar o São Paulo na busca pela classificação à semifinal da Libertadores. Isso porque o argentino pode conquistar uma marca importante com a camisa do Tricolor: igualar Rogério Ceni e Luis Fabiano em número de gols pelo clube no torneio continental. A partida será contra o Botafogo, nesta quarta-feira (25), no Morumbis.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Atualmente em terceiro lugar no ranking de artilheiros do time paulista na Libertadores, Calleri tem 13 gols marcados, enquanto o ex-goleiro e o ex-centroavante têm 14 bolas na rede cada um. Ou seja, o argentino terá a chance não apenas de empatar com a dupla, como também passá-la, caso esteja em um dia de goleador.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Calleri já quebrou um recorde ao se tornar o estrangeiro com mais gol pelo São Paulo na competição, quando superou o uruguaio Pedro Rocha, que marcou 10 gols pelo clube.

Em sua primeira passagem pelo Tricolor, em 2016, Calleri marcou nove gols em 12 jogos e, naquele ano, o São Paulo chegou à fase semifinal da Libertadores. Nesta temporada, são quatro gols em sete jogos.

Maiores artilheiros do São Paulo na Libertadores:

1° lugar- Luis Fabiano e Rogério Ceni (14 gols)

2° lugar - Calleri (13 gols)

3° lugar - Müller, Palhinha e Pedro Rocha (10 gols)

4° - Grafite, Terto e Washington (8 gols)

5° lugar - Aloísio, Danilo e Raí (7 gols)