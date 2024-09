Libertadores Feminina 2024 tem três equipes brasileiras; duas já garantiram vagas para 2025

(Fotos : Staff Images Woman / CONMEBOL)







Copiar Link

Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 23/09/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Fãs do futebol feminino acabaram de acompanhar a disputa pelo troféu do Campeonato Brasileiro 2024 e já podem se preparar para acompanhar outra importante competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dos dias 3 a 19 de outubro, acontecerá em Assunção, no Paraguai, a Libertadores Feminina 2024. Corinthians, Ferroviária de Araraquara e Santos são as representantes brasileiras no torneio deste ano, com 16 equipes sul-americanas.

As hexacampeãs do Brasileirão e atuais campeãs da Libertadores, por sinal, fazem o primeiro jogo da competição contra o Boca Juniors, na Argentina, na quinta-feira (3) às 18h30m. As Sereias da Vila também entram em campo no dia 3, mas às 21h, contra o Always Ready, da Bolívia. Já a Ferroviária faz a estreia no dia seguinte, sexta (4), às 18h30m, contra um representante do Equador ainda indefinido.

As Brabas do Corinthians chegam ao torneio como o time a ser batido. Além de campeãs do Brasileirão, já levantaram a taça da Libertadores quatro vezes.

Libertadores 2025

Se a edição deste ano conta com três equipes brasileiras, a de 2025 já tem duas garantidas. Corinthians e São Paulo estão confirmados na Libertadores Feminina de 2025. Na ocasião, será a primeira vez que o Tricolor disputará a competição.

Os dois times paulistas garantiram vagas em 2025 como campeão e vice do Campeonato Brasileiro deste ano.

Mas o número de brazucas na competição do ano que vem pode aumentar. Se Santos ou Ferroviária vencerem a edição de 2024, conseguem a vaga direta para a próxima. Além disso, as Guerreiras Grenás também podem herdar a vaga se as Brabas ganharem a Libertadores deste ano. O time entraria por ter tido a terceira melhor campanha no campeonato nacional de 2024.