Nesta segunda-feira (30), a agenda do futebol reúne amistosos internacionais de peso, com destaque para Alemanha x Gana. O dia também conta com os clássicos do Campeonato Alemão Feminino, além da rodada do Brasileirão Feminino com destaque para Palmeiras x Flamengo e os jogos das copas regionais: Copa do Nordeste.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 30 de março de 2026):

Fifa Series

3h15 — Chile x Nova Zelândia — DAZN

7h — Gabão x Trinidad e Tobago — DAZN

11h — Uzbequistão x Venezuela — DAZN

Amistoso Internacional

13h — Chipre x Moldávia — Sportv 3

15h45 — Alemanha x Gana — Sportv

Campeonato Alemão Feminino

13h — Hamburgo (F) x Bayer Leverkusen (F) — DAZN

Copa do Nordeste

18h30 — Jacuipense x América-RN — Canal do Benja

Brasileirão Feminino

19h — Atlético-MG (F) x São Paulo (F) — Sportv

21h — Ferroviária (F) x Cruzeiro (F) — TV Brasil

21h30 — Palmeiras (F) x Flamengo (F) — Sportv

Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão Feminino (Foto: Divulgação/CBF)

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