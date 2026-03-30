Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (30/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta segunda-feira (30), a agenda do futebol reúne amistosos internacionais de peso, com destaque para Alemanha x Gana. O dia também conta com os clássicos do Campeonato Alemão Feminino, além da rodada do Brasileirão Feminino com destaque para Palmeiras x Flamengo e os jogos das copas regionais: Copa do Nordeste.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 30 de março de 2026):
Fifa Series
3h15 — Chile x Nova Zelândia — DAZN
7h — Gabão x Trinidad e Tobago — DAZN
11h — Uzbequistão x Venezuela — DAZN
Amistoso Internacional
13h — Chipre x Moldávia — Sportv 3
15h45 — Alemanha x Gana — Sportv
Campeonato Alemão Feminino
13h — Hamburgo (F) x Bayer Leverkusen (F) — DAZN
Copa do Nordeste
18h30 — Jacuipense x América-RN — Canal do Benja
Brasileirão Feminino
19h — Atlético-MG (F) x São Paulo (F) — Sportv
21h — Ferroviária (F) x Cruzeiro (F) — TV Brasil
21h30 — Palmeiras (F) x Flamengo (F) — Sportv
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias