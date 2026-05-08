Conmebol abre investigação contra Abel Ferreira por gesto a Flaco em gol do Palmeiras

A Conmebol abriu processo disciplinar contra o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, pelo gesto de mostrar o dedo do meio na comemoração do primeiro gol do time brasileiro na vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, em Lima, pela Libertadores, nesta semana.

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Após a partida fora de casa, o próprio português comentou sobre o assunto e explicou o motivo de ter feito o gesto para seu atacante argentino Flaco López.

— É o jogador que mais dou na cabeça. Ele fez assim para mim (ok). Eu fiz um gesto para ele (dedo do meio), não sei se viram. Eu cobro muito dele e ele sabe o que tem que fazer. Eu explico de manhã, tarde e noite. Mando vídeos no Whatsapp. Ele sabe o que eu cobro dele. Ele tem tudo para ser um centroavante top mundial, mas no Palmeiras, eu o trato como se fosse um filho — explicou o treinador, após a partida.

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Em razão disso, o treinador está enquadrado no Artigo 11 tópicos B e C do Código Disciplinar da Conmebol, que descreve os princípios de conduta. Entre as medidas disciplinares aplicáveis, estão advertência, repreensão e multa. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

"Comportar-se de maneira ofensiva, insultuosa ou fazer declarações difamatórias de qualquer tipo" e "Violação das diretrizes mínimas do que deve ser considerado comportamento aceitável no campo do esporte e do futebol organizado", diz o artigo.

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O Palmeiras tem até o dia 13 de maio para apresentar sua defesa. Caso seja condenado, Abel Ferreira pode ser multado em 25 mil dólares (cerca de R$ 122 mil, na cotação atual).

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Nos bastidores, o Palmeiras tentará usar como exemplo o gesto que Renato Paiva, então técnico do Botafogo, fez em maio de 2025 em uma situação semelhante. Na ocasião, o treinador mostrou o dedo do meio a um dos membros da comissão técnica e não foi denunciado por isso.

O gesto aconteceu durante a comemoração do terceiro gol do Botafogo, marcado por Artur. A partida estava empatada em 2 a 2, após o Alvinegro ter ficado com um 2 a 0 no placar. O terceiro gol foi um alívio para o treinador, que balançava no cargo.

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