Com desfalques por lesão, Abel precisará mudar escalação do Palmeiras contra o Remo

O Palmeiras não consegue zerar seu departamento médico. Nesta sexta-feira (8), o clube confirmou mais uma baixa pelos próximos dias: o lateral-esquerdo Arthur, que teve diagnosticado um edema na coxa direita e já deu início à recuperação. Com isso, Abel Ferreira será obrigado e mexer na equipe na partida deste domingo (10), contra o Remo, no Mangueirão, pelo Brasileirão.

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Arthur passou a ganhar mais oportunidades após a lesão do titular da posição, Piquerez, e depois com a lesão de Jefté. O segundo já está recuperado e, ainda assim, o jovem da base alviverde seguia como titular na esquerda. Agora, no entanto, será ausência e provavelmente só deve retornar após a Copa do Mundo.

Além dessa mudança obrigatória, a tendência é que Abel Ferreira também faça ao menos uma alteração no meio-campo para colocar o elenco para rodar algumas peças que possam ter um maior desgaste. Com isso, Lucas Evangelista pode assumir a marcação no setor ao lado de Andreas Pereira. Além dele, pode ser que Allan inicie no banco de reservas e pode dar lugar a Felipe Anderson nesta rodada.

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Palmeiras e Remo voltam a se enfrentar após quase 23 anos, quando duelaram pela Série B de 2003 com vitória paraense por 2 a 1, no Mangueirão. Pela Série A, os rivais se encontraram pela última vez no quadrangular semifinal de 1993, com vitória alviverde por 2 a 1 no Mangueirão e empate por 0 a 0 no Estádio Palestra Itália.

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Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Ramón Sosa (Mauricio); Allan (Felipe Anderson), Jhon Arias e Flaco López.

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Situação dos lesionados do Palmeiras:

O lateral-esquerdo Arthur teve constatado um edema na coxa direita nos exames de reapresentação e permaneceu na parte interna aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Já o uruguaio Piquerez, em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, evoluiu no tratamento com atividades no gramado. E o centroavante Vitor Roque, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no início da semana, fez tratamento na parte interna do centro de excelência.

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