Arthur tem edema na coxa diagnosticado pelo Palmeiras; veja situação de outros lesionados

O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (8), na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para enfrentar o Remo, às 16h (de Brasília), neste domingo (10), no Mangueirão, em Belém, pela 15ª rodada do Brasileirão. O Verdão é o líder da competição nacional, com 33 pontos.

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O lateral-esquerdo Arthur teve constatado um edema na coxa direita nos exames de reapresentação e permaneceu na parte interna aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Já o uruguaio Piquerez, em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, evoluiu no tratamento com atividades no gramado. E o centroavante Vitor Roque, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no início da semana, fez tratamento na parte interna do centro de excelência.

Na primeira parte do treino, o elenco se revezou em trabalhos simultâneos de construção, saída de bola e marcação em campo reduzido. Depois, todos juntos disputaram um jogo também em campo reduzido.

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— Todo mundo está muito feliz aqui no Palmeiras, todo mundo sabe a hora de brincar e os resultados ajudam para isso, para que as coisas fiquem tranquilas. Acho que, quando todos ficam fazendo força para o mesmo lado, os resultados aparecem. Isso é muito importante — disse o lateral-direito Giay.

Palmeiras e Remo voltam a se enfrentar após quase 23 anos, quando duelaram pela Série B de 2003 com vitória paraense por 2 a 1 no Mangueirão. Pela Série A, os rivais se encontraram pela última vez no quadrangular semifinal de 1993, com vitória alviverde por 2 a 1 no Mangueirão e empate por 0 a 0 no Estádio Palestra Itália. O Verdão não disputa uma partida em Belém desde 2013, quando enfrentou o Paysandu.

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Os jogadores Khellven e Mauricio (D), da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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