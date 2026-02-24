Samuel Lino responde críticas e vira líder em assistências no Flamengo
Atacante vem lidando com as cobranças no time carioca
O Flamengo ainda não entregou o esperado neste início de temporada, seja pelo aspecto coletivo ou individual. Assim, alguns nomes do elenco recebem críticas dos torcedores, como Samuel Lino. O atacante, entretanto, vem mostrando personalidade e se destacando como o garçom da equipe.
Foi dos pés de Samuel Lino que saíram grande parte dos passes para gols do Flamengo em 2026. No total, segundo o site Sofascore, o camisa 16 deu três assistências nesta temporada, uma delas na vitória contra o Madureira, além de balançar a rede uma vez.
Números de Samuel Lino em Madureira x Flamengo
⏰ 45 mins jogados
🅰️ 1 assistência
🧠 1 grande chance criada
🔑 2 passes decisivos (!)
✅ 22/22 passes certos (100%!)
💪 6/8 duelos ganhos (!)
💨 4/6 dribles certos (!)
O atacante precisa de 96 minutos para participar de gol, além de dar 14 passes decisivos e ter 62% de eficiência nos duelos individuais.
Confira os números de Samuel Lino pelo Flamengo em 2026
⚔️ 9 jogos (3 titular)
⚽️ 1 gol
🅰️ 3 assistências (1º do time!)
⏰ 96 mins p/ participar de gol (!)
🔑 14 passes decisivos (!)
↪️ 30% acerto no cruzamento (!)
💪 62% eficiência nos duelos (!)
💨 18 dribles certos (1º do time!)
👊 12 faltas sofridas (!)
Atacante atravessa fase ruim, mas vê cobrança exagerada
Na última semana, Samuel Lino, contratado por R$ 195 milhões (cerca de 31 milhões de euros), comentou sobre a pressão que vem enfrentando no Flamengo. O atacante classificou as críticas como "excessivas".
- É um ano agitado. Difícil falar porque não acho correto isso. É uma cobrança, no meu ponto de vista, que é um exagero por você vir de dois títulos importantes. Não fez uma pré-temporada adequada e tudo. Mesmo acontecendo isso, acho que é uma cobrança excessiva. Vamos melhorar. Infelizmente perdemos a Supercopa, viemos em um começo que não estamos acostumados, o torcedor flamenguista também não. Mas vamos melhorando. Nos próximos jogos vamos crescer e melhorar para voltar a ser o Flamengo que as pessoas estão acostumadas - disse Samuel Lino, em entrevista ao "Ge".
Tudo sobre
