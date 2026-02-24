Samuel Lino responde críticas e vira líder em assistências no Flamengo

O Flamengo ainda não entregou o esperado neste início de temporada, seja pelo aspecto coletivo ou individual. Assim, alguns nomes do elenco recebem críticas dos torcedores, como Samuel Lino. O atacante, entretanto, vem mostrando personalidade e se destacando como o garçom da equipe.

Foi dos pés de Samuel Lino que saíram grande parte dos passes para gols do Flamengo em 2026. No total, segundo o site Sofascore, o camisa 16 deu três assistências nesta temporada, uma delas na vitória contra o Madureira, além de balançar a rede uma vez.

Números de Samuel Lino em Madureira x Flamengo

⏰ 45 mins jogados

🅰️ 1 assistência

🧠 1 grande chance criada

🔑 2 passes decisivos (!)

✅ 22/22 passes certos (100%!)

💪 6/8 duelos ganhos (!)

💨 4/6 dribles certos (!)

O atacante precisa de 96 minutos para participar de gol, além de dar 14 passes decisivos e ter 62% de eficiência nos duelos individuais.

Samuel Lino em campo pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Confira os números de Samuel Lino pelo Flamengo em 2026

⚔️ 9 jogos (3 titular)

⚽️ 1 gol

🅰️ 3 assistências (1º do time!)

⏰ 96 mins p/ participar de gol (!)

🔑 14 passes decisivos (!)

↪️ 30% acerto no cruzamento (!)

💪 62% eficiência nos duelos (!)

💨 18 dribles certos (1º do time!)

👊 12 faltas sofridas (!)

Atacante atravessa fase ruim, mas vê cobrança exagerada

Na última semana, Samuel Lino, contratado por R$ 195 milhões (cerca de 31 milhões de euros), comentou sobre a pressão que vem enfrentando no Flamengo. O atacante classificou as críticas como "excessivas".

- É um ano agitado. Difícil falar porque não acho correto isso. É uma cobrança, no meu ponto de vista, que é um exagero por você vir de dois títulos importantes. Não fez uma pré-temporada adequada e tudo. Mesmo acontecendo isso, acho que é uma cobrança excessiva. Vamos melhorar. Infelizmente perdemos a Supercopa, viemos em um começo que não estamos acostumados, o torcedor flamenguista também não. Mas vamos melhorando. Nos próximos jogos vamos crescer e melhorar para voltar a ser o Flamengo que as pessoas estão acostumadas - disse Samuel Lino, em entrevista ao "Ge".

