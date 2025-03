Remo e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (11), em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será às 19h30 (de Brasília) no estádio Mangueirão, em Belém, Pará. O confronto terá transmissão do Amazon Prime Video, servico de streaming. ➡️Assista à Copa do Brasil com Prime Video

📊 Premiação da Copa do Brasil 2025

A semana é marcada pelos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 2025. Além da chance de avançar na competição, os clubes também disputam uma premiação milionária, que pode fazer toda a diferença no planejamento financeiro da temporada.

A Copa do Brasil distribui valores progressivos ao longo das fases. Nas duas primeiras etapas, os valores variam de acordo com a divisão nacional do clube. A partir da terceira fase, as cotas passam a ser iguais para todos os classificados. Veja os números:

🔹 1ª fase:

Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

Grupo III (demais clubes): R$ 830.000

🔹 2ª fase:

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

Grupo III (demais clubes): R$ 1.000.000

🔹 3ª fase (cota única): R$ 2.315.250

A partir das oitavas de final, os valores aumentam consideravelmente:

Oitavas de final: R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Quartas de final: R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Semifinal: R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Final (vice-campeão): R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Final (campeão): R$ 77.175.000

Confira as informações do jogo entre Remo e Criciúma

✅ FICHA TÉCNICA

SEGUNDA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de março de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém, Pará

📺 Onde assistir: Prime Video (streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REMO (Técnico: Rodrigo Santana)

Léo Lang, Marcelinho, Iván Alvariño, Reynaldo, Lucão, Guty, Pedro Castro, Adaílton, Ytalo, Jáderson, Maxwell

CRICIÚMA (Técnico: Zé Ricardo)

Caíque, Jonathan, Rodrigo, Luciano Castán, Ruan Carvalho, Marcelo Hermes, Matheus Trindade, Everton Morelli, Fellipe Mateus, Juninho, Neto Pessoa



