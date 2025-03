Brasil derrota Alemanha e se classifica para a Copa do Mundo de Beisebol

A equipe masculina de beisebol do Brasil garantiu sua vaga para o World Classic, a Copa do Mundo da modalidade, nesta quinta-feira (7), no Arizona, nos Estados Unidos. O time venceu a Alemanha por 6 a 4 na partida decisiva e assegurou sua participação no torneio, que acontecerá em 2026, no Japão, nos Estados Unidos e em Porto Rico.

De acordo com as regras, o segundo e o terceiro colocados do torneio disputariam uma partida para definir a última vaga. Dessa forma, Brasil e Alemanha se enfrentaram novamente, e o time brasileiro saiu vitorioso, com um placar de 6 a 4.

O grupo das eliminatórias do Brasil contava com a presença de Alemanha, Colômbia e China. Em sua primeira partida, o Brasil foi derrotado por 5 a 0 pelos colombianos, que, posteriormente, venceram chineses e alemães, garantindo a primeira vaga para a Copa. O Brasil, por sua vez, superou a Alemanha por 9 a 7 e a China por 12 a 2.

Brasil venceu a Alemanha e se classificou para a Copa do Mundo de Beisebol (Foto: Chris Coduto / AFP)

PAÍSES CLASSIFICADOS PARA O WORLD CLASSIC

Estados Unidos

Porto Rico

Venezuela

Colômbia

Panamá

Brasil

Nicarágua

México

República Dominicana

Cuba

Canadá

Japão

Coreia do Sul

Taipei

Grã-Bretanha

Israel

Itália

Holanda

República Tcheca

Austrália